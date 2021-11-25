4:0. Рома не жалеет Зарю. Бисиклета на Стадио Олимпико – Видео
Наши любят пропускать красоту
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
"Рома" забила четвертый в ворота "Зари" в рамках 5-го тура группового этапа Лиги конференций. И вновь Тэмми Абрахам.
На добивании сыграл Тэмми и ударом через себя вонзил мяч в ворота – 4:0.
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