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4:0. Рома не жалеет Зарю. Бисиклета на Стадио Олимпико – Видео

Лига конференций
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Наши любят пропускать красоту

4:0. Рома не жалеет Зарю. Бисиклета на Стадио Олимпико – Видео

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

"Рома" забила четвертый в ворота "Зари" в рамках 5-го тура группового этапа Лиги конференций. И вновь Тэмми Абрахам.

На добивании сыграл Тэмми и ударом через себя вонзил мяч в ворота – 4:0.

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В статье: Заря (Луганск) Рома (Рим) Тэмми Абрахам
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