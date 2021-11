Конте после поражения от Муры: После 3-х недель в клубе я начинаю понимать ситуацию

Главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте высказался об уровне команды после поражения от "Муры" (1:2) в Лиге конференций. "Ситуация непростая", –приводит его слова журналист Джонатан Вил.

Antonio Conte: “After three weeks I am starting to understand the situation. It is not simple. At this moment the level at Tottenham is not so high.” #THFC