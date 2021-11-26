Конте после поражения от Муры: После 3-х недель в клубе я начинаю понимать ситуацию

Главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте высказался об уровне команды после поражения от "Муры" (1:2) в Лиге конференций. "Ситуация непростая", –приводит его слова журналист Джонатан Вил.

Antonio Conte: “After three weeks I am starting to understand the situation. It is not simple. At this moment the level at Tottenham is not so high.” #THFC — Jonathan Veal (@jonathandveal83) November 25, 2021

"После трех недель в клубе я начинаю понимать ситуацию. Она непростая.

В настоящий момент уровень "Тоттенхэма" не так высок", – сказал Конте.

Сейчас "Тоттенхэм" занимает второе место в группе Лиги конференций с 7 очками после 5 туров. У Витесса, который идет третьим, столько же очков.