Конте после поражения от Муры: После 3-х недель в клубе я начинаю понимать ситуацию
Меньше месяца в команде, а уже занятные оправдания
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Главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте высказался об уровне команды после поражения от "Муры" (1:2) в Лиге конференций. "Ситуация непростая", –приводит его слова журналист Джонатан Вил.
Antonio Conte: “After three weeks I am starting to understand the situation. It is not simple. At this moment the level at Tottenham is not so high.” #THFC— Jonathan Veal (@jonathandveal83) November 25, 2021
"После трех недель в клубе я начинаю понимать ситуацию. Она непростая.
В настоящий момент уровень "Тоттенхэма" не так высок", – сказал Конте.
Сейчас "Тоттенхэм" занимает второе место в группе Лиги конференций с 7 очками после 5 туров. У Витесса, который идет третьим, столько же очков.
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