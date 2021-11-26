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Конте после поражения от Муры: После 3-х недель в клубе я начинаю понимать ситуацию

Лига конференций
(2 голосов)

Меньше месяца в команде, а уже занятные оправдания

Конте после поражения от Муры: После 3-х недель в клубе я начинаю понимать ситуацию

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте высказался об уровне команды после поражения от "Муры" (1:2) в Лиге конференций. "Ситуация непростая", –приводит его слова журналист Джонатан Вил.

"После трех недель в клубе я начинаю понимать ситуацию. Она непростая.

В настоящий момент уровень "Тоттенхэма" не так высок", – сказал Конте.

Сейчас "Тоттенхэм" занимает второе место в группе Лиги конференций с 7 очками после 5 туров. У Витесса, который идет третьим, столько же очков.

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В статье: Антонио Конте Мура (Словения) Тоттенхэм (Лондон)
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Комментарии (1)
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kalan-86 (Анкара)
26.11.2021 в 01:08
Что Антонио, без Лукаку никак? Все не так и все не то?
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