Моуриньо: Заря не самого высокого уровня команда, но она агрессивная

Главный тренер "Ромы" Жозе Моуриньо прокомментировал разгромную победу над "Зарей"(4:0) в Лиге конференций.

"Первый позитивный сигнал – на нас лежала ответственность выиграть эту игру и продолжить участие в соревновании.

Думаю, мы хорошо действовали с первой минуты и могли забить 6 или 7 голов. "Заря" не самого высокого уровня, но она агрессивная и обладает хорошими индивидуальными качествами.

Сегодня у нас было несколько блестящих индивидуальных выступлений, и мы счастливы нашему прогрессу. Не ожидал, что Дзаньоло будет делать что-то в одиночку, а предполагал, что он будет частью команды и доставлять мячи. Мне понравилось, как он играл и его отношение.

Абрахам? Моя команда сделана из хороших людей, а также из хороших футболистов. Я никогда не злюсь на них, потому что всегда присутствует чувство единства и принадлежности.

Абрахам пришел из другого футбола, он играл за команду, которая всегда доминировала, а нападающий нужен только для того, чтобы забивать голы. В Италии важно, чтобы нападающий работал и на команду, давил на центральных защитников соперника и одновременно начинал оттуда обороняться.

Мы могли бы быть в лучшем положении в Серии А, мы могли бы выиграть эту группу в Лиге конференций, но в целом я очень счастлив работать с этими ребятами", – сказал Моуринью Sky Sport Italia.