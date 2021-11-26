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Скрипник - после 0:4 от Ромы: Мы сделали все, что в наших силах

Лига конференций
(1 голосов)

"Заря" потеряла шансы побороться за место в плей-офф ЛК

Скрипник - после 0:4 от Ромы: Мы сделали все, что в наших силах

Фото: ФК Заря Луганск

Новина українською

Главный тренер "Зари" Виктор Скрипник прокомментировал разгромное поражение от итальянской "Ромы" (0:4) в рамках Лиги конференций. Таким образом, луганчане потеряли шансы побороться за место в плей-офф турнира.

"Поздравляю "Рому" с заслуженной победой. Нам очень сложно играть против мотивированной команды, как "Шахтеру" было с "Интером". "Роме" нужна была победа, они провели идеальный матч. Есть встречи, когда фавориты не побеждают, но этого не случилось.

Победил класс, сильнейшая команда. Мы совершили ошибки, но не могу винить свою команду. Желаю "Роме" побеждать в дальнейшем. Смотрим на матчи в Украине, где продолжим свой путь.

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"Рома" – отличная команда, и мы были рады сыграть с ней. Мы анализировали соперника перед матчем, но не сумели реализовать то, что подготовили. Иногда вы делаете все возможное, но не получаете результат – это футбол.

Первые и последние 10 минут матча важны в футболе, игроки старались, но теряли концентрацию. Мы сделали все, что в наших силах, и это самое главное", – сказал Скрипник.

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В статье: Заря (Луганск) Виктор Скрипник Рома (Рим)
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Источник:
forzaroma.info

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Комментарии (5)
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старий фан (Рівне)
26.11.2021 в 10:06
Скоро радуватимемосья, що взагалі в групу попали. А якщо очко здобудемо, це феєричний успіх. А в Лізі Чемпіонів - хоч бигол у ворота суперника забити. Куди нам до Шерифа, Карабаха, Флори?
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danikrom (Львів)
26.11.2021 в 09:50
у тебе в захисті атмосферна дира, і вже давно. А ти кажеш зробили все можливе?
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lui87ivanov (Запорожье)
26.11.2021 в 09:45
профессиАнально отыграть, и после матча порыгать - тренерское кредо скрипника
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Весела Дача (Кривий Ріг)
26.11.2021 в 09:44
Едь уже к себе домой, слюнтяй.
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avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
26.11.2021 в 09:30
Далеко не все, Скрипник.
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