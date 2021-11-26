Скрипник - после 0:4 от Ромы: Мы сделали все, что в наших силах
"Заря" потеряла шансы побороться за место в плей-офф ЛК
Фото: ФК Заря Луганск
Главный тренер "Зари" Виктор Скрипник прокомментировал разгромное поражение от итальянской "Ромы" (0:4) в рамках Лиги конференций. Таким образом, луганчане потеряли шансы побороться за место в плей-офф турнира.
"Поздравляю "Рому" с заслуженной победой. Нам очень сложно играть против мотивированной команды, как "Шахтеру" было с "Интером". "Роме" нужна была победа, они провели идеальный матч. Есть встречи, когда фавориты не побеждают, но этого не случилось.
Победил класс, сильнейшая команда. Мы совершили ошибки, но не могу винить свою команду. Желаю "Роме" побеждать в дальнейшем. Смотрим на матчи в Украине, где продолжим свой путь.
"Рома" – отличная команда, и мы были рады сыграть с ней. Мы анализировали соперника перед матчем, но не сумели реализовать то, что подготовили. Иногда вы делаете все возможное, но не получаете результат – это футбол.
Первые и последние 10 минут матча важны в футболе, игроки старались, но теряли концентрацию. Мы сделали все, что в наших силах, и это самое главное", – сказал Скрипник.
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