Скрипник - после 0:4 от Ромы: Мы сделали все, что в наших силах

Главный тренер "Зари" Виктор Скрипник прокомментировал разгромное поражение от итальянской "Ромы" (0:4) в рамках Лиги конференций. Таким образом, луганчане потеряли шансы побороться за место в плей-офф турнира.

"Поздравляю "Рому" с заслуженной победой. Нам очень сложно играть против мотивированной команды, как "Шахтеру" было с "Интером". "Роме" нужна была победа, они провели идеальный матч. Есть встречи, когда фавориты не побеждают, но этого не случилось.

Победил класс, сильнейшая команда. Мы совершили ошибки, но не могу винить свою команду. Желаю "Роме" побеждать в дальнейшем. Смотрим на матчи в Украине, где продолжим свой путь.