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Отцепили Зорю. Буде-Глимт – ЦСКА (София) 2:0. Обзор матча, видео голов

Лига конференций
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Норвежцы лидируют в группе, на один балл опережая Рому

Отцепили Зорю. Буде-Глимт – ЦСКА (София) 2:0. Обзор матча, видео голов

FK Bodø/Glimt

UA-Футбол
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Этот матч важен был и для украинских болельщиков. Не победа норвежской команды оставляла бы теоретические шансы на евровесну для Зари. Однако чуда не случилось – победил сильнейший. "Буде-Глимт" на морозной погоде спокойно разобрался с ЦСКА (София) и гарантировал себе плей-офф. Последний матч группы против "Зари" будет важен для норвежцев разве что в контексте борьбы за первое место.

"Буде-Глимт" (Норвегия) - ЦСКА (Болгария) - 2:0
Голы: Фет, 25, Ботхейм, 85

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В статье: Будё-Глимт
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