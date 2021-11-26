Отцепили Зорю. Буде-Глимт – ЦСКА (София) 2:0. Обзор матча, видео голов

Этот матч важен был и для украинских болельщиков. Не победа норвежской команды оставляла бы теоретические шансы на евровесну для Зари. Однако чуда не случилось – победил сильнейший. "Буде-Глимт" на морозной погоде спокойно разобрался с ЦСКА (София) и гарантировал себе плей-офф. Последний матч группы против "Зари" будет важен для норвежцев разве что в контексте борьбы за первое место.

"Буде-Глимт" (Норвегия) - ЦСКА (Болгария) - 2:0

Голы: Фет, 25, Ботхейм, 85