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Шахаб: У нас была тактика на матч с Ромой, но мы не сумели применить ее на поле

Лига конференций
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Луганчане потеряли шансы на евровесну

Шахаб: У нас была тактика на матч с Ромой, но мы не сумели применить ее на поле

Фото: ФК Заря Луганск

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Нападающий "Зари" Шахаб Захеди дал комментарий после разгромного поражения от "Ромы" (0:4) в матче 5-го тура Лиги конференций.

"Я хочу поздравить "Рому" с победой - это хорошая команда. Мы рады играть против нее. Перед игрой провели подробный анализ и у нас была своя тактика, но мы не сумели применить ее на поле. Иногда ты делаешь все для достижения результата, но его не можешь достичь по одним или другим причинам, ведь это футбол.

"Я считаю, что первые и последние 10 минут игры самые важные. Футболисты показывают свой максимум, возможно где-то не хватает концентрации. Мы играли на полную - это очень важно, но, к сожалению, они сумели забить, а мы нет", - приводит слова Шахаба официальный сайт "Зари".

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В статье: Заря (Луганск) Рома (Рим) Шахаб Захеди
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Источник:
ФК Заря

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