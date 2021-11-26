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Владимир Микитин: Похвально, что Заря пыталась играть в атакующий футбол

Лига конференций
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Но оборона луганчан – ахиллесова пята команды

Владимир Микитин: Похвально, что Заря пыталась играть в атакующий футбол

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Сергей Шебек Автор UA-Футбол
Новина українською

Бывший игрок "Зари" Владимир Микитин прокомментировал игру луганчан в матче Лиги Конференций против "Ромы", который завершился победой хозяев 4:0.

"Тяжело говорить, когда одна команда классом намного сильнее другой. "Заря" проиграла в скорости, индивидуальном мастерстве и можно продолжать перечислять дальше. Первые три гола забили после быстрых контратак, где у "Ромы" был хороший выход из обороны через пас. Когда итальянцы забивали первый и второй мячи, они показали образцовые действия. У них участвовало в атаке три против наших четырех защитников. Линии обороны луганчан тяжело играть один в один, соперник в этом компоненте на голову сильнее.

"Заря" сыграла не лучшим образом, пробовала прессинговать, из-за чего открывала зоны, а хозяева легко выходил из-под прессинга. Луганчане попытались с первых минут играть в открытый футбол, но не смогли противостоять итальянцам. Первый тревожный звоночек прозвучал уже на 30-й секунде матча, когда нападающий Абрахам вышел один на один, благо не забил. Буквально через минуту "Рома" снова могла забить. Бросилось в глаза, настрой у итальянцев был запредельным, и стало ясно - "Заре" рассчитывать на позитив будет трудно, хотя играли практически сильнейшим составом.

Такой исход закономерен, уровень команд не сопоставим, но крупное поражение немного огорчает. Приходится констатировать, и не в первой, игра обороны - ахиллесова пята команды. Да, группа атаки "Зари" хорошая, и это похвально, что команда стремилась играть не в закрытый футбол, а в атакующий, но сила обстоятельств иногда выше желания.

И опять повторюсь об уровне нашего чемпионата. Пока не будет сильной конкуренции хотя бы между четырьмя-пятью командами, постоянно будем наблюдать такую картинку в еврокубках. К сожалению, наши клубы, в том числе гранды "Динамо" и "Шахтер" показывают неутешительные результаты".

Напомним, что поражение в Риме лишило "Зарю" шансов на выход в плей-офф Лиги Конференций.

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В статье: Заря (Луганск) Рома (Рим)
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