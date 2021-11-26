(Анти) Герой футбольного дня. Виктор Скрипник

И все же критиковать нужно осторожно и сдержанно. Не потому, что 0:4 от "Ромы" – это достойное поражение или что-то другое в этом духе, а учитывая попытки тренера варьировать стилем. В начале еврокубкового сезона "Заря" играла против "Рапида" (Вена) по принципу "шашки наголо". Против ЦСКА (София) было два матча в абсолютно нетипичной для Скрипника манере: вторым номером, без ромба в центре поля, с выжиданием ошибки соперника. А вот в выездном поединке против "Ромы" Скрипник сделал ставку на высокий прессинг. Когда пришло осознание, что луганчане решились выдвигать линию обороны едва ли не к центральному кругу, был небольшой ступор. Но потом все стало на свои места.

"Рому" это не удивило, и она безжалостно наказывала соперника. Стиль стилем, но ты не поплывешь против течения бурной реки на надувном утенке. Для каждого стиля нужны соответствующие футболисты. У "Зари" же получается так, что футболисты не подходят ни под какой стиль (в еврокубках).

Для Имерекова маневр Дзяньоло во время третьей голевой атаки римлян был словн молния среди ночного летнего неба: где-то шандарахнуло, напугало, но что произошло – непонятно. Свидетельство полной деклассации – также второй гол "Ромы". Верету перехватил мяч в зоне между центральным кругом и радиусом собственной штрафной. И потом беспрепятственно протянул снаряд вплоть до штрафной площади "Зари". Цвек бежал рядом и ничего не делал, центральные защитники сузились слишком поздно и так далее. Варьируй стилем или не варьируй, все равно получишь… полную кошелку голов.

Класс игроков слишком низок. Особенно в защите. С другой стороны, Скрипник же не первую неделю работает тренером "Зари". Он должен знать сильные и слабые стороны своей команды. И должен строить план на игру, отталкиваясь от этих знаний. Стоило ли медленных и технически неоснащенных Имерекова и Вернидуба поднимать так высоко? Стоило ли жертвовать надежностью левого фланга обороны ради потенциально хороших подключений к атакам (речь о выборе Жуниньо на позицию левого защитника)? Не стоило ли Цвека убирать с поля еще до перерыва?.. И еще куча разных вопросов.

Скрипник сказал, что "Заря" сделала все, что могла. И слышать такое очень досадно. Ведь это лишь третье место в третьесортном турнире УЕФА команды, которая при жеребьевке была посеяна из второй корзины. Неоспоримая деградация даже по сравнению со скромной "Зарей" Юрия Вернидуба.

Фото - ФК "Рома" / автор неизвестен