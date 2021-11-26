Сабо: Скрипнику надо уходить. Команда в еврокубках играет все хуже и хуже

Известный украинский тренер Йожеф Сабо прокомментировал неудачные выступления наших клубов в еврокубках в сезоне 2021/22.

"В игре с "Баварией" мне понравилось "Динамо" во втором тайме. Динамовцы в этом промежутке времени были сильнее соперника и могли сыграть не только вничью, но и выиграть. Для этого у нашей команды были хорошие моменты, но воспользоваться ими не удалось. В этой игре во второй половине встречи наставник мюнхенцев Нагельсманн выпустил на поле нескольких футболистов не из основного состава. Однако вышедшие игроки не подходят для такой команды, как "Бавария". Они занимали неправильную позицию, было очень много брака в передачах. Вместе с тем нельзя не отметить, что динамовцы после перерыва и физически, и психологически передавили "Баварию" и могли победить.

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Если говорить об игре "Шахтера", то мне она в этом сезоне не нравится. Я не понимаю Де Дзерби. Три месяца назад я одним из первых сказал, что Степаненко – один из лучших опорных полузащитников в Европе. Да, он много получает карточек, однако парень все время играет в отборе. Он встречает контратаку и атаку противника, работает за бразильцев. Бразильцы же, как известно, не умеют защищаться и отбирать мяч. Если взять первый пропущенный мяч от Джеко, то по возникает вопрос: а где были наши полузащитники? Да, прибежали к воротам в заключительной фазе, тот же Маркос Антонио. Да, этот футболист с мячом хорошо работает – и больше ничего. Ранее я уже говорил в интервью и повторюсь: Де Дзерби тяжело, и как бы он ни хотел видеть все иначе, но пока его команда не показывает ту игру, которую я хотел бы видеть.

Что касается "Зари", то я считаю, что Скрипнику надо уходить. У его подопечных нулевая дисциплина на футбольном поле. Как можно оставлять "один в один" игроков, которые не бегут в защите? Все они тихоходы. Еще и на таком поле. Сколько могла забить "Рома" помимо четырех мячей? В одном лишь первом тайме еще пять-шесть голов в воротах "Зари" могло быть. А что могли луганчане по этой части? Что-то не помню, чтобы они могли забить. Очень слабо сыграли. Я не понимаю Скрипника. В какой футбол он играет, какую тактику он избирает? Повторюсь: ему надо уходить, так как команда в еврокубках играет все хуже и хуже. В чемпионате дела чуть получше: то выигрывает, то иногда проигрывает.