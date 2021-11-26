Тренируйтесь на кошках! Эпитафия представителям Украины в евросезоне

Эпитафия – это надгробная надпись. Сначала предполагалось, что сегодня мы поговорим о матче "Зари" в Риме. Но все, что могу сказать о нем, уместится в одном абзаце.

Игра была зрелищной, но этот праздник был не для нас. Интрига имела место до 15-й минуты, когда Перес открыл счет. 0:4 – кристально закономерный счет: "Рома" реализовала каждый третий момент из дюжины. У "Зари" - два полумомента: на 7-й и 85-й минутах. У победителей отметил бы всю группу атаки во главе с Дзаньоло и Абрахамом. Наш кипер Мацапура выручал 5 раз, включая пенальти. Конец фильма.

Скрипник до игры: "Заре" по силам прыгнуть выше головы" - после игры: "Мы сделали все, что в наших силах". Вопрос: на каком уровне находится голова у "Зари"? Судя по увиденному в двух матчах – не выше пояса "Ромы".

Моуринью тоже назвал "Зарю" командой не самого высокого уровня, но при этом – агрессивной. Вот как охарактеризовал эту агрессию комментатор вчерашнего матча: "Вы точно не будете сейчас нас атаковать? Мы можем перейти в контратаку – вы уверены? Хорошо, тогда мы попробуем". На мой взгляд, весьма метко.

Сам факт участия "Ромы" в Лиге конференций говорит за себя. Да и в этом сезоне она как-то не блещет. А какой "глимт" случился с нею в Норвегии? Да и дома потом не смогли отыграться. Это при том, что римлян в ЛК сослали с напутствием типа того, что прозвучало в бессмертной "Операции "Ы": тренируйтесь вон лучше… на кошках!

Не все здешние кошки оказались покладистыми и безропотными. Чего, к сожалению, не скажешь о нашей. Ладно. Проехали – как сказал машинист поезда, под который бросилась Анна Каренина.

Еврокубковый сезон для наших клубов завершился уже осенью. В последний раз такое случалось 14 лет назад. Но из Лиги конференций – турнира третьего сорта – мы вылетаем так рано впервые. В первом же дебютном ее сезоне. Получается, как у классика: никогда такого не было, и вот опять.

А если отмотать назад ровно половину этого срока – семь лет, то мы увидим весной в Европе сразу четыре наших клуба из шести возможных. Собственно, даже не весной – все они вылетели из Лиги Европы еще в феврале, но тому были свои причины, и, главным образом, скорее нефутбольные.

В последующие семь тощих лет наш чемпионат сначала достиг дна, а затем, оттолкнувшись от него, потихоньку стал прогрессировать. Не устану говорить это всякий раз, как человек, наблюдавший все без исключения его матчи в этот период. Самому не верится, но факт! Однако все эти усилия пустили под откос решением о расширении УПЛ.

Год назад пятерка наших полпредов в Европе смотрелась куда интереснее.

"Динамо" с "Шахтером" дошли до 1/8 финала Лиги Европы. "Заря", пройдя три квалификационных раунда, как смогла, пободалась в группе той же ЛЕ. "Десна" и "Колос" (да-да!) вполне достойно сражались в том же квалифайне. Одним дебютантам не повезло с уровнем соперника, другим – скорее даже с состоянием поля на выезде.

Ремарка: все они представляли страну по итогам чемпионата с участием 12 команд. Чей уровень, повторюсь, пусть медленными темпами, но неуклонно рос. После чего включился механизм перевода качества в количество. Шо мы имеем уже год спустя?

"Шахтер" (которого по-хорошему не должно было быть в ЛЧ) и "Динамо" (которое попало в группу без квалификации) мы с вами достаточно потрепали вчера. О них в Европе сегодня – или хорошо, или ничего. "Зарю" тоже проехали – см. выше.

Остается напомнить, что "Ворскла" и тот же "Колос" вылетели в первом же раунде квалифайна от клубов из Финляндии и Казахстана.

Это стопроцентное фиаско, братаны! Ну ладно, пять процентов скинем – все же "Заря" в своей группе финиширует не последней. При этом помнится, ее победы над болгарским ЦСКА, которому мы обязаны этой скидкой, тоже были какими-то вымученными, нет?

Делайте выводы сами, можете считать это совпадением. Я же могу лишь добавить: в прошлом сезоне количество "мертвых" матчей в УПЛ резко увеличилось, в сравнении с предыдущим. В этом, объективно говоря, пока не настолько – но тут надо понимать, кто пополнил "вышку" год назад, а кто в этом году. И прогнозов на следующий я не даю.

Наши выступления в еврокубках – абсолютно четкий показатель уровня нашего чемпионата. Именно выступления – не обязательно результаты. Так вот, в этом сезоне мы выступили примерно следующим образом: встали, поклонились и ушли. И тем самым подтвердили, что заслуживаем своего места в таблице коэффициентов.

Таким пассажирам нечего делать в группах ЛЧ, ЛЕ и даже ЛК без отбора. Что и требовалось доказать. Приехали, станция Вылезайки! Тренируйтесь вон лучше на кошках! Их у нас расплодилось в достатке…

Ах да, эпитафия. Она могла бы звучать так: "Они пали жертвами рокового союза глупости с жадностью". Кому нужно, тот поймет.