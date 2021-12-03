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Матч Заря - Буде-Глимт пройдет со зрителями. Цена билетов 150 и 300 гривен

Лига конференций
(1 голосов)

Луганчане сумели договориться с местными властями

Матч Заря - Буде-Глимт пройдет со зрителями. Цена билетов 150 и 300 гривен

Новина українською

"Заря" официально объявила, что матч 6-го тура Лиги конференций с норвежским "Буде-Глимт" пройдет с болельщиками.

Условия посещения поединка – наличия полного курса вакцинации, либо ПЦР-тест, который должен быть сделан не позднее чем за 72 часа до игры, либо справка о выздоровлении.

Также луганский клуб уже начал реализацию билетов на матч.

Ценовая категория билетов: 300 гривен на центральные сектора и 150 – на боковые.

Напомним, что матч "Заря" — "Буде-Глимт" пройдет 9 декабря на стадионе "Славутич Арена" в Запорожье. Начало — 19:45.

За тур до финиша подопечные Виктора Скрипника потеряли все шансы на выход из группы, который гарантировали себе "Буде-Глимт" и "Рома".

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В статье: Заря (Луганск) Будё-Глимт
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Источник:
ФК Заря

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Комментарии (1)
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янковский ян (Запорожье)
03.12.2021 в 22:06
Будет не больше 500 болельщиков. Декабрь. Отсутствие задач. Не топовый болельщик ну и сертификаты.
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