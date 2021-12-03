Матч Заря - Буде-Глимт пройдет со зрителями. Цена билетов 150 и 300 гривен
Луганчане сумели договориться с местными властями
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Условия посещения поединка – наличия полного курса вакцинации, либо ПЦР-тест, который должен быть сделан не позднее чем за 72 часа до игры, либо справка о выздоровлении.
Также луганский клуб уже начал реализацию билетов на матч.
Ценовая категория билетов: 300 гривен на центральные сектора и 150 – на боковые.
Напомним, что матч "Заря" — "Буде-Глимт" пройдет 9 декабря на стадионе "Славутич Арена" в Запорожье. Начало — 19:45.
За тур до финиша подопечные Виктора Скрипника потеряли все шансы на выход из группы, который гарантировали себе "Буде-Глимт" и "Рома".
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