  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига конференций
  3. Стала известна бригада арбитров, которая обслужит матч Заря - Буде-Глимт
В тренде

Стала известна бригада арбитров, которая обслужит матч Заря - Буде-Глимт

Лига конференций
(1 голосов)

Луганчане узнали судейскую бригаду на поединок Лиги конференций

Стала известна бригада арбитров, которая обслужит матч Заря - Буде-Глимт

Фото: pzpn.pl

Новина українською

УЕФА назвала арбитров на поединки шестого тура группового этапа Лиги конференций. На матч между луганской "Зарей" и норвежским "Буде-Глимтом" назначена бригада судей из Польши.

Главным рефери будет Кшиштоф Якубик. На линиях ему будут помогать соотечественники Марцин Бонек и Якуб Винклер. Четвертый арбитр - Збигнев Добрынин.

Напомним, матч "Заря" - "Буде-Глимт" состоится в четверг, 9 декабря в Запорожье. Начало встречи - в 19:45.

Читайте такжеМатч Заря - Буде-Глимт пройдет со зрителями. Цена билетов 150 и 300 гривен

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Заря (Луганск) Будё-Глимт
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
УЕФА

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
zaforat
07.12.2021 в 11:49
vp tennis com(ввести в гугл) - Инсайдерская информация от первоисточника. Бесплатные прогнозы для новых пользователей(до конца акции 6 дней). Заходим и забираем пока есть такая возможность
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...