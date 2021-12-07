Стала известна бригада арбитров, которая обслужит матч Заря - Буде-Глимт
Луганчане узнали судейскую бригаду на поединок Лиги конференций
Фото: pzpn.pl
УЕФА назвала арбитров на поединки шестого тура группового этапа Лиги конференций. На матч между луганской "Зарей" и норвежским "Буде-Глимтом" назначена бригада судей из Польши.
Главным рефери будет Кшиштоф Якубик. На линиях ему будут помогать соотечественники Марцин Бонек и Якуб Винклер. Четвертый арбитр - Збигнев Добрынин.
Напомним, матч "Заря" - "Буде-Глимт" состоится в четверг, 9 декабря в Запорожье. Начало встречи - в 19:45.
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Источник:УЕФА
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zaforat
07.12.2021 в 11:49
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