Стала известна бригада арбитров, которая обслужит матч Заря - Буде-Глимт

УЕФА назвала арбитров на поединки шестого тура группового этапа Лиги конференций. На матч между луганской "Зарей" и норвежским "Буде-Глимтом" назначена бригада судей из Польши.

Главным рефери будет Кшиштоф Якубик. На линиях ему будут помогать соотечественники Марцин Бонек и Якуб Винклер. Четвертый арбитр - Збигнев Добрынин.

Напомним, матч "Заря" - "Буде-Глимт" состоится в четверг, 9 декабря в Запорожье. Начало встречи - в 19:45.