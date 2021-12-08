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Заря – Буде-Глимт. АУДИО онлайн трансляция матча 6-го тура группового этапа Лиги конференций

Лига конференций
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Заря – Буде-Глимт. АУДИО онлайн трансляция матча 6-го тура группового этапа Лиги конференций

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Журналисты UA-Футбол прокомментируют поединок 6-го тура группового раунда Лиги конференций между луганской "Зарей" и норвежским "Буде-Глимтом".

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Заскочить в Лигу Европы не получилось – что же, будем заканчивать свои выступления в третьем по значимости клубном европейском турнире. Подопечные Скрипника проведут последний матч новосозданного турнира против норвежской команды. Справится ли украинская команда? Удивит ли Виктор Анатольевич стартовым составом? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в четверг, 9 декабря – в 19:40 по киевскому времени.

Комментатор и режиссер трансляции: Александр Рыженко

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В статье: Заря (Луганск) Будё-Глимт Трансляция Аудио онлайн стрим Лига конференций
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