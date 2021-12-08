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Украинские арбитры получили назначение на матч Лиги конференций

Лига конференций
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Бригада Николая Балакина отправится в Роттердам

Украинские арбитры получили назначение на матч Лиги конференций

Фото: СК Днепр-1

Новина українською

Украинские арбитры получили назначение на матч шестого тура группового раунда Лиги конференций в группе Е "Фейеноорд" - "Маккаби".

Главным рефери будет Николай Балакин. Помогать на линиях ему будут Виктор Матяш и Александр Жуков. Обязанности четвертого арбитра выполнит Виталий Романов.

Напомним, матч "Фейеноорд" - "Маккаби" состоится в четверг, 9 декабря в Роттердаме. Начало встречи в 22:00.

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В статье: Маккаби (Тель-Авив) Фейеноорд (Роттердам) Николай Балакин
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Источник:
УАФ

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