Украинские арбитры получили назначение на матч Лиги конференций

Украинские арбитры получили назначение на матч шестого тура группового раунда Лиги конференций в группе Е "Фейеноорд" - "Маккаби".

Главным рефери будет Николай Балакин. Помогать на линиях ему будут Виктор Матяш и Александр Жуков. Обязанности четвертого арбитра выполнит Виталий Романов.

Напомним, матч "Фейеноорд" - "Маккаби" состоится в четверг, 9 декабря в Роттердаме. Начало встречи в 22:00.