Украинские арбитры получили назначение на матч Лиги конференций
Бригада Николая Балакина отправится в Роттердам
Фото: СК Днепр-1
Украинские арбитры получили назначение на матч шестого тура группового раунда Лиги конференций в группе Е "Фейеноорд" - "Маккаби".
Главным рефери будет Николай Балакин. Помогать на линиях ему будут Виктор Матяш и Александр Жуков. Обязанности четвертого арбитра выполнит Виталий Романов.
Напомним, матч "Фейеноорд" - "Маккаби" состоится в четверг, 9 декабря в Роттердаме. Начало встречи в 22:00.
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Источник:УАФ
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