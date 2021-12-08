Заря - Буде-Глимт: где и когда смотреть матч Лиги Конференций
Где покажут в прямом эфире матч "Заря" - "Буде-Глимт", Лига Конференций, 9 декабря 2021
Фото: ФК Заря/Автор неизвестен
Луганская "Заря", следом за "Шахтером" и "Динамо", закрывает на этой неделе свой еврокубковый сезон. В последней игре коллектив Скрипника на своем поле примет "Буде-Глимт", которому, в отличие от украинской команды - есть за что сражаться. Как минимум, за первое место в своем квартете.
"Заря" в последних играх выглядит очень уставшей, а потому матчи против норвежцев и "Динамо" для неё скорее в тягость, чем в радость. С другой стороны, луганчане выдали далеко не самое лучшее полугодие, а потому финальный рывок поможет им немного оправдаться в глазах болельщиков и экспертов.
Смотрите матч шестого тура группового этапа ЛК в четверг, 9-го декабря, на видеосервисе "MEGOGO". Начало игры в 19:45. "MEGOGO" - официальный транслятор еврокубков в Украине.
Отметим, что матч "Заря" - "Буде-Глимт" также можно будет увидеть на платформе "Воля TV".
Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью текстовой онлайн трансляции матча "Заря" - "Буде-Глимт"
Помимо этого, на Youtube-канале "Подкасты UA-Футбол" будет доступен аудио комментарий матча "Заря" - "Буде-Глимт".
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