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Кабаев - о матче против Буде-Глимта: Будем стараться как можно больше забить

Лига конференций
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Луганчане сыграют 9 декабря заключительный матч в еврокубках

Кабаев - о матче против Буде-Глимта: Будем стараться как можно больше забить

Фото: ФК Заря Луганск

Новина українською

Нападающий "Зари" Владислав Кабаев поделился ожиданиями от матча против "Буде-Глимт" в рамках заключительного тура группового этапа Лиги конференций.

– Это последняя игра в Еврокубках, хотелось бы завершить на положительной ноте. Наш соперник интересная команда, играющая в сильный футбол. Но мы конкурентоспособны, потому сможем дать бой.

– "Буде-Глимт" такая команда, которая много забивает, но мало пропускает. Как вы будете действовать в такой ситуации?

– Все в наших силах и руках. Будем делать всё возможное для результата. "Заря" всегда любила много забивать, последнее время мы пропускаем больше, но пытаемся ликвидировать это. Нам нужна победа, поэтому будем стараться как можно больше забить, – сказал Кабаев.

Напомним, матч "Заря" - "Буде-Глимт" состоится в четверг, 9 декабря в Запорожье. Начало - в 19:45.

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В статье: Заря (Луганск) Владислав Кабаев Будё-Глимт
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Источник:
ФК Заря Луганск

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