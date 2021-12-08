Кабаев - о матче против Буде-Глимта: Будем стараться как можно больше забить
Луганчане сыграют 9 декабря заключительный матч в еврокубках
Фото: ФК Заря Луганск
Нападающий "Зари" Владислав Кабаев поделился ожиданиями от матча против "Буде-Глимт" в рамках заключительного тура группового этапа Лиги конференций.
– Это последняя игра в Еврокубках, хотелось бы завершить на положительной ноте. Наш соперник интересная команда, играющая в сильный футбол. Но мы конкурентоспособны, потому сможем дать бой.
– "Буде-Глимт" такая команда, которая много забивает, но мало пропускает. Как вы будете действовать в такой ситуации?
– Все в наших силах и руках. Будем делать всё возможное для результата. "Заря" всегда любила много забивать, последнее время мы пропускаем больше, но пытаемся ликвидировать это. Нам нужна победа, поэтому будем стараться как можно больше забить, – сказал Кабаев.
Напомним, матч "Заря" - "Буде-Глимт" состоится в четверг, 9 декабря в Запорожье. Начало - в 19:45.
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