Тренер Буде-Глимта - о матче с Зарей: Надеемся на достойную игру с результатом
Поединок 6-го тура ЛК состоится в четверг, 9 декабря
Фото: ФК Заря Луганск
Главный тренер "Буде-Глимта" Кьетил Кнутсен поделился ожиданиями от матча с "Зарей" в Лиге конференций.
– Вас устраивает только победа для первой позиции в группе. Наверное, увидим завтра сильнейших ваших игроков?
– У нас всегда выступают лучшие игроки, и мы нацелены на победу каждый раз. Мы отдаем себе отчет в том, что играем против классного соперника, поэтому надеемся на достойную игру с результатом.
– Какую стратегию вы выбираете, чего ожидать завтра в матче?
– Атмосфера в команде хорошая. Знаем, что завтра будет тяжелая игра, и мы не знаем, какой будет результат. Но нацелены на положительный исход и хотим показать хорошую игру, – сказал Кнутсен.
Напомним, матч "Заря" - "Буде-Глимт" состоится в четверг, 9 декабря в Запорожье. Начало - в 19:45.
Популярное сейчас
- Хавбек Шерифа: Мы шли вперед и не боялись Шахтер. Их тренер - второй Гвардиола
- Ушел из жизни Игорь Гамула
- Зинченко - лучший игрок Манчестер Сити в матче с РБ Лейпциг
- Заря – Буде-Глимт. АУДИО онлайн трансляция матча 6-го тура группового этапа Лиги конференций
- Красотка дня. Прекрасная вторая половинка подопечного Шевченко в Дженоа. ФОТО
- Love is... Цыганков поделился фото со своей очаровательной девушкой. ФОТО