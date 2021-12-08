Тренер Буде-Глимта - о матче с Зарей: Надеемся на достойную игру с результатом

Главный тренер "Буде-Глимта" Кьетил Кнутсен поделился ожиданиями от матча с "Зарей" в Лиге конференций.

– Вас устраивает только победа для первой позиции в группе. Наверное, увидим завтра сильнейших ваших игроков?

– У нас всегда выступают лучшие игроки, и мы нацелены на победу каждый раз. Мы отдаем себе отчет в том, что играем против классного соперника, поэтому надеемся на достойную игру с результатом.

– Какую стратегию вы выбираете, чего ожидать завтра в матче?

– Атмосфера в команде хорошая. Знаем, что завтра будет тяжелая игра, и мы не знаем, какой будет результат. Но нацелены на положительный исход и хотим показать хорошую игру, – сказал Кнутсен.

Напомним, матч "Заря" - "Буде-Глимт" состоится в четверг, 9 декабря в Запорожье. Начало - в 19:45.