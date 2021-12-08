Скрипник: Мы концентрируемся, никто поблажек и подарков делать не будет

Главный тренер "Зари" Виктор Скрипник поделился ожиданиями от матча шестого тура группового этапа Лиги конференций против "Буде-Глимт".

- Очень быстро промелькнул осенний еврокубковый период. Можно сразу вспомнить первую игру в Норвегии. Соперник — качественная команда, у которой стоит задача одержать победу. Будем играть с мотивированной командой, но в то же время хотим получить удовольствие от игры — во время и по ее завершению. Мы концентрируемся, никто поблажек и подарков делать точно не будет. Готовимся к серьезной команде. Конечно игра все расставит на места, но то, что мы выложимся на максимум — это 100%.

– "Заря" всегда играет на победу, но у вас кроме Еврокубкового поединка впереди еще игра в чемпионате. Вы завтра поставите более молодой состав или, наоборот, более опытный?

– Посмотрим. У нас еще есть сегодня и завтра тренировки, потому что в такой период часто свой вклад вносят травмы, чего мы не хотим. Будем смотреть от этого фактора.

А так эти 2 игры, безусловно, для нас важны как для престижа, так и для турнирной таблицы. Мы готовимся и хотим сыграть поединка на полную.

– Какая ситуация с травмированными на сегодняшний день?

– К нам присоединился Дмитрий Хомченовский, вчера он тренировался со всеми, но будем за ним следить, как будет себя чувствовать. Максим Лунев еще восстанавливается. А так, кроме Никиты Шевченко, все в составе и боевой готовности. Лучшие будут играть, сказал Скрипник.

Напомним, матч "Заря" - "Буде-Глимт" состоится в четверг, 9 декабря в Запорожье. Начало встречи - в 19:45.