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Скрипник: Мы концентрируемся, никто поблажек и подарков делать не будет

Лига конференций
(1 голосов)

Наставник "Зари" - о предстоящем матче против "Буде-Глимта"

Скрипник: Мы концентрируемся, никто поблажек и подарков делать не будет

Фото: ФК Заря Луганск

Новина українською

Главный тренер "Зари" Виктор Скрипник поделился ожиданиями от матча шестого тура группового этапа Лиги конференций против "Буде-Глимт".

- Очень быстро промелькнул осенний еврокубковый период. Можно сразу вспомнить первую игру в Норвегии. Соперник — качественная команда, у которой стоит задача одержать победу. Будем играть с мотивированной командой, но в то же время хотим получить удовольствие от игры — во время и по ее завершению. Мы концентрируемся, никто поблажек и подарков делать точно не будет. Готовимся к серьезной команде. Конечно игра все расставит на места, но то, что мы выложимся на максимум — это 100%.

– "Заря" всегда играет на победу, но у вас кроме Еврокубкового поединка впереди еще игра в чемпионате. Вы завтра поставите более молодой состав или, наоборот, более опытный?

– Посмотрим. У нас еще есть сегодня и завтра тренировки, потому что в такой период часто свой вклад вносят травмы, чего мы не хотим. Будем смотреть от этого фактора.

А так эти 2 игры, безусловно, для нас важны как для престижа, так и для турнирной таблицы. Мы готовимся и хотим сыграть поединка на полную.

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– Какая ситуация с травмированными на сегодняшний день?

– К нам присоединился Дмитрий Хомченовский, вчера он тренировался со всеми, но будем за ним следить, как будет себя чувствовать. Максим Лунев еще восстанавливается. А так, кроме Никиты Шевченко, все в составе и боевой готовности. Лучшие будут играть, сказал Скрипник.

Напомним, матч "Заря" - "Буде-Глимт" состоится в четверг, 9 декабря в Запорожье. Начало встречи - в 19:45.

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В статье: Заря (Луганск) Виктор Скрипник Будё-Глимт
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Источник:
ФК Заря Луганск

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Комментарии (2)
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Dimka26 (Чернигов)
08.12.2021 в 16:41
ты и так уже подарки раздал.грозный какой.прям ужас
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lui87ivanov (Запорожье)
08.12.2021 в 16:31
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