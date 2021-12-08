Капитан Буде-Глимт: У Зари много топовых игроков

Капитан норвежского "Буде-Глимт" Ульрик Сальтнес поделился ожиданиями от матча 6-го тура группового этапа Лиги конференций против "Зари".

"В команде оппонента много топовых игроков, они умеют выложиться на футбольном поле. Всем известно, что команды лучше играют дома, поэтому готовимся к сложному матчу.

Что касается нас, то мы каждый раз нацелены только на победу", — сказал хавбек норвежской команды.