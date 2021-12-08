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Капитан Буде-Глимт: У Зари много топовых игроков

Лига конференций
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Респект от соперника луганчан

Капитан Буде-Глимт: У Зари много топовых игроков

Новина українською

Капитан норвежского "Буде-Глимт" Ульрик Сальтнес поделился ожиданиями от матча 6-го тура группового этапа Лиги конференций против "Зари".

"В команде оппонента много топовых игроков, они умеют выложиться на футбольном поле. Всем известно, что команды лучше играют дома, поэтому готовимся к сложному матчу.

Что касается нас, то мы каждый раз нацелены только на победу", — сказал хавбек норвежской команды.

Напомним, что матч "Заря" — "Буде-Глимт" состоится в четверг, 9 декабря, на "Славутич-Арене". Начало встречи в — в 19:45.

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В статье: Заря (Луганск) Будё-Глимт
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Источник:
ФК Заря

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