Капитан Буде-Глимт: У Зари много топовых игроков
Респект от соперника луганчан
Капитан норвежского "Буде-Глимт" Ульрик Сальтнес поделился ожиданиями от матча 6-го тура группового этапа
"В команде оппонента много топовых игроков, они умеют выложиться на футбольном поле. Всем известно, что команды лучше играют дома, поэтому готовимся к сложному матчу.
Что касается нас, то мы каждый раз нацелены только на победу", — сказал хавбек норвежской команды.
Напомним, что матч "Заря" — "Буде-Глимт" состоится в четверг, 9 декабря, на "Славутич-Арене". Начало встречи в — в 19:45.
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Источник:ФК Заря
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