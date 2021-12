Матч Тоттенхэм – Ренн перенесут из-за эпидемии коронавируса

Сайт "Тоттенхэма" выпустил официальное заявление по поводу предстоящего матча Лиги конференций против "Ренна". "Шпоры" не будут играть и ждут дальнейших указаний от УЕФА.

Клуб общается с Агентством здравоохранения, которые посоветовали изолировать команду и персонал на тренировочной базе.

Матч должен был состоятся в этот четверг в 22:00 по киевскому времени. "Тоттенхэм" может не выйти из группы, даже если победит "Ренн".

We can confirm that our UEFA Europa Conference League Group G home fixture against Stade Rennais will not take place tomorrow after a number of positive COVID-19 cases at the Club.



