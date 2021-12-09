Матч Тоттенхэм – Ренн перенесут из-за эпидемии коронавируса
Несколько футболистов "шпор" сдали позитивные тесты на коронавирус
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Сайт "Тоттенхэма" выпустил официальное заявление по поводу предстоящего матча Лиги конференций против "Ренна". "Шпоры" не будут играть и ждут дальнейших указаний от УЕФА.
Клуб общается с Агентством здравоохранения, которые посоветовали изолировать команду и персонал на тренировочной базе.
Матч должен был состоятся в этот четверг в 22:00 по киевскому времени. "Тоттенхэм" может не выйти из группы, даже если победит "Ренн".
We can confirm that our UEFA Europa Conference League Group G home fixture against Stade Rennais will not take place tomorrow after a number of positive COVID-19 cases at the Club.— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) December 8, 2021
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