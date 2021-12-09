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Матч Тоттенхэм – Ренн перенесут из-за эпидемии коронавируса

Лига конференций
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Несколько футболистов "шпор" сдали позитивные тесты на коронавирус

Матч Тоттенхэм – Ренн перенесут из-за эпидемии коронавируса

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Сайт "Тоттенхэма" выпустил официальное заявление по поводу предстоящего матча Лиги конференций против "Ренна". "Шпоры" не будут играть и ждут дальнейших указаний от УЕФА.

Клуб общается с Агентством здравоохранения, которые посоветовали изолировать команду и персонал на тренировочной базе.

Матч должен был состоятся в этот четверг в 22:00 по киевскому времени. "Тоттенхэм" может не выйти из группы, даже если победит "Ренн".

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В статье: Ренн Тоттенхэм (Лондон)
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Источник:
tottenhamhotspur.com

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