Сергей Погорелый полгода играл за Буде-Глимт. Он не верит в шансы Зари в матче с норвежцами

Бывший вратарь "Буде-Глимта" Сергей Погорелый поделился ожиданием от последнего матча "Зари" в Лиге Конференций, а также вспомнил выступления за норвежский клуб

- В первом матче "Буде-Глимт" уверенно переиграла по всем статьям "Зарю" 3:1, и это было большим сюрпризом. Какие шансы у луганчан взять реванш?

- Думаю, очень минимальные. Скорее всего, их не будет. Потому что "Буде-Глимт" сейчас на приличном ходу, идет на первом месте в чемпионате, и показывает достаточно хороший футбол. В первой игре у "Зари" не было никаких шансов, и сейчас вероятнее всего тоже. А если еще погодные условия вмешаются, снег, дождь, то норвежцам это будет только на руку.

- Неужели чемпионат Норвегии настолько сильный, что они обыграли помимо "Зари", дома итальянскую "Рому" 6:1, и на выезде с ними же сыграли 2:2? Это говорит о силе команды.

- Я бы сказал по-другому – это "Рома" слабая на данном этапе (смеется). Смотря как сравнивать чемпионаты. Он конкурентно-способный, нет слабых команд, все равны и все играют до конца.

- Но и "Заря" играет не ровно, если сравнивать ее с предыдущим сезоном. Есть игровой кризис, есть проблемы в защите. И у тебя нет уверенности в успехе луганчан. Не так ли?

- Ни то что бы я не был уверен в "Заре", а просто есть уверенность в "Буде". Я смотрю чемпионат, как они играют. "Буде" сейчас опережают на три очка "Мольде", и в последнем туре, чтобы стать опять чемпионами, им нужна победа. Осталось сделать один шаг, и я уверен, не отдадут первое место. Они бросят на решающий поединок все силы. Но и с "Зарей" будут биться, не думая о золотом матче. Зная их менталитет и психологию, они не делят игры на нужные и второстепенные. У них цель занять первое место в группе, и в чемпионате.

- Сергей, в 2016 году ты играл в чемпионате Норвегии за "Буде-Глимт". Как оказался в Скандинавии?

- Я еще должен был раньше уехать в Норвегию. Поступило предложение, и несмотря на то, что в "Металлисте" шли дела не лучшим образом, не у меня, а в организационном плане, все-таки решил остаться и доиграть до окончания чемпионата. А летом перешел в "Буде".

- А как на тебя вышел клуб? Ездил ли на просмотр?

- Позвонил агент, и сказал, есть такой вариант, рассматривают мою кандидатуру. Я дал согласие. Никуда не ездил, ни на какие просмотры, подписал контракт в Киеве, ибо они знали, кого приглашают. Главный тренер наблюдал за мной и смотрел игры с моим участием. Приехал даже не тренировался, и через два дня сыграл первую игру.

- И каким получился дебют?

- Не очень. Вели по ходу игры 2:0, а на 89-й и 92-й минутах пропустили два мяча. Там играют до конца, а у нас часто при 2:0 фактически заканчивают игру.

- Адаптация к заграничной жизни прошла без проблем?

- Вроде да. Мне помогло, что я знал английский, к тому же за полгода до моего приезда там играл Руслан Бабенко. Русик постоянно звонил и говорил, что тренер хочет видеть меня в команде. А когда приехал, то он со своей женой не первых порах помогли, подсказывали в каком направлении двигаться (улыбается). Также быстро подружился с одноклубником из Сербии, и мы держались вместе.

- Правда, что когда местный тренер просил высказать свои мысли по поводу тренировочного процесса, если коренной игрок говорил, обходилось без последствий, а вот для легионера, сулили неприятности?

- Например, он спрашивал, как я вижу ситуацию, отвечал, вижу ее так, по-своему. "Хорошо садись, я понял" - отвечал он. А на следующий тур я действительно садился на лавку и отдыхал (смеется).

- Почему контракт был подписан на полгода. Были предложения его пролонгировать?

- Да, предлагали, но по вине агента что-то не получилось. Он предложил перейти в другой клуб. И пока я поехал домой, светили оба варианта, затем получилась заминка. Главное - эта поездка и опыт за рубежом перевернула мое мировоззрение.

Матч "Заря" - "Буде-Глимт" начнется в 19:45, на UA-Футбол будет текстовая и аудио трансляция поединка.