"Пренебрежение принципами честной игры". В Ренне крайне недовольны переносом матча с Тоттенхэмом

После пресс-релиза, опубликованного "Тоттенхэмом" в среду, 8 декабря, футбольный клуб "Ренн" пожелал уточнить некоторые факты. Напомним, "шпоры" в одностороннем порядке заявили о своем намерении не выходить на поле в матче 6-го тура Лиги конференций из-за вспышки коронавируса.

"Представитель "Тоттенхэма" отказался объявить количество игроков, зараженных коронавирусом, хотя правила гласят, что матч должен проводиться, если в команде есть 13 полевых футболистов и вратарь. Лондонцы сослались на решение английских властей, не презентуя официальных документов. Матч не был официально отменен УЕФА, ФК "Ренн" подтверждает свое решение играть".