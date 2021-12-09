"Пренебрежение принципами честной игры". В Ренне крайне недовольны переносом матча с Тоттенхэмом
Давайте разбираться
Stade Rennais
После пресс-релиза, опубликованного "Тоттенхэмом" в среду, 8 декабря, футбольный клуб "Ренн" пожелал уточнить некоторые факты. Напомним, "шпоры" в одностороннем порядке заявили о своем намерении не выходить на поле в матче 6-го тура Лиги конференций из-за вспышки коронавируса.
"Представитель "Тоттенхэма" отказался объявить количество игроков, зараженных коронавирусом, хотя правила гласят, что матч должен проводиться, если в команде есть 13 полевых футболистов и вратарь. Лондонцы сослались на решение английских властей, не презентуя официальных документов. Матч не был официально отменен УЕФА, ФК "Ренн" подтверждает свое решение играть".
"Столкнувшись с "лондонским туманом", "Ренн" оставляет за собой право обратиться в УЕФА. Это пренебрежение принципами честной игры, оно особенно бросается в глаза, ведь рано утром "Тоттенхэм" подтвердил по электронной почте, что матч состоится. Однако когда мы приземлились в Лондоне, то нам сообщили об обратном".
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