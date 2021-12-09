В УЕФА подтвердили, что матч Тоттенхэм – Ренн не состоится
Команды не сыграют еврокубковый поединок
Фото: facebook.com/TottenhamHotspur
Матч 6-го тура Лиги конференций между "Тоттенхэмом" и "Ренном", запланированный на сегодня, не состоится. Об этом сообщили в УЕФА.
"Мы можем подтвердить, что матч "Тоттенхэм" – "Ренн" не состоится сегодня вечером. Дополнительная информация будет предоставлена позже", – сообщили в УЕФА.
Напомним, пресс-служба "шпор" сообщила об отмене матча из-за вспышки COVID-19 в английском клубе. Позже "Ренн" выразил несогласие с переносом встречи и отметил, что в среду "Тоттенхэм" уведомил о том, что матч состоится, после чего делегация французского клуба прилетела в Лондон.
Поединок должен был состояться сегодня, 9 декабря в 22:00 (киевское время).
Перед решающим туром "Тоттенхэм" с 7 очками занимает 2-е место в группе G Лиги конференций. "Ренн" лидирует с 11 очками в 5 играх.
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