В УЕФА подтвердили, что матч Тоттенхэм – Ренн не состоится

Матч 6-го тура Лиги конференций между "Тоттенхэмом" и "Ренном", запланированный на сегодня, не состоится. Об этом сообщили в УЕФА.

"Мы можем подтвердить, что матч "Тоттенхэм" – "Ренн" не состоится сегодня вечером. Дополнительная информация будет предоставлена ​​позже", – сообщили в УЕФА.

Напомним, пресс-служба "шпор" сообщила об отмене матча из-за вспышки COVID-19 в английском клубе. Позже "Ренн" выразил несогласие с переносом встречи и отметил, что в среду "Тоттенхэм" уведомил о том, что матч состоится, после чего делегация французского клуба прилетела в Лондон.

Поединок должен был состояться сегодня, 9 декабря в 22:00 (киевское время).

Перед решающим туром "Тоттенхэм" с 7 очками занимает 2-е место в группе G Лиги конференций. "Ренн" лидирует с 11 очками в 5 играх.