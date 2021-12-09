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Громов, Гладкий и Аллахяр выйдут в старте Зари на Буде Глимт

Лига конференций
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Стартовые составы команд

Громов, Гладкий и Аллахяр выйдут в старте Зари на Буде Глимт

glimt.no

Новина українською

Луганская Заря в рамках 6-го тура Лиги конференций сегодня в Запорожье сыграет с норвежским Буде-Глимт.

Уже известны стартовые составы команд.

Заря: Мацапура, Фаворов, Вернидуб, Имереков, Жуниньо, Цвек, Хомченовский, Назарина, Громов, Гладкий, Аллахяр

Запасные: Сапутин, Жилкин, Шахаб, Кабаев, Булеца, Овусу, Кристиан, Снурницын, алефиренко

Буде-Глимт: Хайкин, Конрадсен, Лоде, Мое, Сампстед, Сальтнес, Берг, Брустад-Фет, Пеллегрино, Сольбаккен, Ботхейм

Запасные: Смитс, Хейбротен, Ветлесен, Моберг, Хаген, Нордос, Квиле, Пернамбуко, Мугиша

Напомним, что поединок начнется в 19:45, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн матча.

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В статье: Заря (Луганск) Будё-Глимт
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