Громов, Гладкий и Аллахяр выйдут в старте Зари на Буде Глимт
Стартовые составы команд
glimt.no
Луганская
Уже известны стартовые составы команд.
Заря: Мацапура, Фаворов, Вернидуб, Имереков, Жуниньо, Цвек, Хомченовский, Назарина, Громов, Гладкий, Аллахяр
Запасные: Сапутин, Жилкин, Шахаб, Кабаев, Булеца, Овусу, Кристиан, Снурницын, алефиренко
Буде-Глимт: Хайкин, Конрадсен, Лоде, Мое, Сампстед, Сальтнес, Берг, Брустад-Фет, Пеллегрино, Сольбаккен, Ботхейм
Запасные: Смитс, Хейбротен, Ветлесен, Моберг, Хаген, Нордос, Квиле, Пернамбуко, Мугиша
Напомним, что поединок начнется в 19:45, а UA-Футбол проведет
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