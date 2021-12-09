ЛК. Рома вырвала первое место, Партизан - второе, Зенев и Хюбшман вылетели (обновляется)
Сегодня в Лиге Конференций заврешается групповой этап
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Paolo Bruno
В третьем по рангу еврокубке сегодня, 9 декабря, сыграют 15 матчей. Игра "Тоттенхэма" и "Ренна" перенесена из-за эпидемии коронавируса у "Шпор".
Среди прочих на поле выйдет и полпред Украины луганская "Заря", у которой, впрочем, шансов выйти из группы уже не осталось, так что это ее последний матч в еврокубках-2021/22.
Группа А
ЛАСК (Австрия) - ХИК (Финляндия) - 3:0
Голы: Балич, 41, Накамура, 64, Грубер, 81
"Алашкерт" (Армения) - "Маккаби" Т-А (Израиль) - 1:1
Голы: Больевич, 78 - Альмог, 90
В этой группе все было решено уже после 5 туров, так что сегодня команды, что называется, выполнили формальность. ЛАСК сделал это ярче всех, как и полагается лидеру. Его три гола в ворота ХИК получились простыми, как во дворе - собственно, и оборона у финнов дворовая. "Маккаби" же в Армении просто отбыл номер - и как его за это винить?
Группа В
"Партизан" (Сербия) - "Анортосис" (Кипр) - 1:1
Голы: Милованович, 20 - Христодулопулос, 33 (с пенальти)
"Гент" (Бельгия) - "Флора" (Эстония) - 1:0
Гол: Бруно, 51
Извини, "Флора", но в плей-офф еврокубка тебе пока рано. На поле "Гента" эстонцы во главе с Сергеем Зеневым не развалились, но и не показали, за счет чего собрались побеждать бельгийцев. Наш Роман Безус не понадобился - победу "Индейцам" принес хлесткий удар в нижний угол от Бруно. "Партизан" в параллельном матче не выполнил свою задачу-максимум, но благодаря осечке "Флоры" все равно прополз в плей-офф. Что ему там делать - пока загадка.
Группа С
ЦСКА (Болгария) - "Рома" (Италия) - 2:3
Голы: Чатакович, 75, Вилдсхут, 90+3 - Абрахам, 15, 53, Майораль, 34
"Заря" (Украина) - "Буде-Глимт" (Норвегия) - 1:1
Голы: Назарина, 18 - Вернидуб, 68 (автогол)
А вот здесь "Рома" успела вырвать победу в группе благодаря цепкости "Зари". Даже немотивированная команда Виктора Скрипника остановила дома "Буде-Глимт", что вкупе с легкими тремя очками "Волков" против ЦСКА подарило команде Жозе Моуриньо первую строчку. Что важно отметить - в этой группе залетело два шедевра - штрафной от Назарины и пяточка от Майораля. Посмотрите, оба реально крутые.
Группа D
"Клуж" (Румыния) - "Яблонец" (Чехия) - 2:0
Голы: Дебелюх, 45, 83
"АЗ" (Нидерланды) - "Рандерс" (Дания) - 1:0
Гол: Остинг, 87
"Яблонец" мог вырвать проходное второе место в случае осечки "Рандерс" и собственной победы в Румынии. Одна часть пазла сложилась - датчане в Алкмааре были так плохи, что по ударам уступили 3:15. Другое дело, что сам "Яблонец" свой экзамен завалил. Немотивированный "Клуж" обыграл его по всем статьям, отправив Томаша Хюбшмана и компанию по домам.
Группа E
"Фейенорд" (Нидерланды) - "Маккаби" Х (Израиль) -
Начало в 22:00
"Унион" (Германия) - "Славия" (Чехия) -
Начало в 22:00
Группа F
ПАОК (Греция) - "Линкольн" (Гибралтар) -
Начало в 22:00
"Копенгаген" (Дания) - "Слован" (Словакия) -
Начало в 22:00
Группа G
"Витесс" (Нидерланды) - "Мура" (Словения) -
Начало в 22:00
Группа H
"Базель" (Швейцария) - "Карабах" (Азербайджан)
Начало в 22:00
"Омония" (Кипр) - "Кайрат" (Казахстан) -
Начало в 22:00
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