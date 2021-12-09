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Заря - Буде-Глимт 1:1. Закончили. Забыли

Лига конференций
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(2 голосов)

Украина прощается с еврокубками до следующего сезона

Заря - Буде-Глимт 1:1. Закончили. Забыли

Фото: Заря

Георгий Грошев Автор UA-Футбол
Новина українською

"Заря" закрывала еврокубковый сезон для украинских клубов. Сезон тяжелый и во многом унизительный. Но, что символично, именно луганчане имеют статус самой успешной команды. Даже сегодняшний матч не мог обнулить их шесть очков, набранных в пяти турах. "Шахтер" и "Динамо", набрав в сумме всего три бала, тихо стоят в сторонке, шепотом говоря о борьбе за золото в УПЛ. "Заря" местами проваливалась в нынешней Лиге Конференций, но команда Скрипника, несмотря на многие проблемы, сделала хотя бы что-то. Сегодня у них был шанс достойно покинуть эту битву.

В соперниках - "Буде-Глимт". Яркий клуб, влюбивший в себя всех нейтралов после разгрома "Ромы" Моуриньо. Команда, показывающая красивый футбол и использующая магию вне волшебных заведений. Но есть небольшая проблема. Чем дальше они уезжают от полярного круга, тем слабее становятся их чары. Последний раз команда брала три очка на выезде еще в октябре, а в нынешней ЛК дважды играла вничью. Дома - практически идеальная статистика и много забитых, но вне своего стадиона дела обстоят хуже. Этим "Заря" могла воспользоваться.

Виктор Скрипник за день до игры говорил, что встреча на выходных с "Динамо" его пока не интересует, а потому в четверг он выпустит лучший состав. С одной стороны, тренер не соврал, но некоторые решения удивили. Два решения. Шахаб и Булеца не получили своего привычного места в старте, оставшись на скамейке запасных. Что тут такого? А то, что с "Динамо" оба сыграть не смогут, ибо иранцу помешает перебор желтых, а украинцу - арендное соглашение. Но в матче с "Буде-Глимт" они остались в запасе.

Несмотря на то, что луганчане играли на полях украинского стадиона, настоящими хозяевами поля они не стали. Уже с первых минут команда без особого сопротивления отдала мяч сопернику, а сама отодвинулась на свою половину, ожидая открытия зон для контратак. Все логично - "Заре" не было что доказывать, а вот "Глимт" еще имел шанс упустить первое место в квартете. Все это могло печально закончиться уже на четвертой минуте, но Ботхейм из хорошей позиции пробил точно в Мацапуру. А далее все было ровненько. А далее "Заря" повела. Гладкий заработал штрафной недалеко от владений соперника, с которого мощно пробил Назарина. Вратарь не отбил, сфера оказалась в воротах - 1:0.

Учитывая, что параллельно "Рома" легко громила софийский "ЦСКА", норвежцам нужно было ускоряться. Иначе - второе место. Вот только, куда было ускоряться, если "Заря" не особо стремилась что-то делать впереди, еще сильнее прижавшись к своим владениям. Представляете, Скрипник может быть гибким, а не делать ставку только на одну тактику. Да, "Буде-Глимт" давил, но даже один момент Громова тянул на больше звездочек, чем все, что своими силами создали гости. Однако счет таки стал равен, причем во многом сопернику помог капитан "Зари". Ветлесен бежал правым флангом, после чего не лучшим образом прострелил в штрафную. Казалось, что Вернидуб спокойно перехватит мяч, но судьба-злодейка решила иначе. Глупейшая траектория после рикошета от центрбека луганчан и печальный автогол. 1:1.

Концовка игры прошла без голов, но была не лишена веселья. "Заря" куда смелее стала бежать вперед, а норвежцы продолжали доминировать. От каждой стороны было несколько полумоментов, наиболее красочным из которых стал удар Вернидуба через себя. Кэп мог оправдаться за нелепость у своих ворот и спасти команду, но пробил точно в руки киперу соперника. На этом все. 1:1 на сегодня в последней еврокубковой игре сезона. По крайней мере, последней для украинской команды. Подводить итоги смысла нет, а вот похвалить луганчан можно. Они показали, что могут играть очень грамотно и компактно, а не случись глупого автогола, все могло завершиться совсем иначе. Но видно судьба у нас такая в этой еврокампании.

ЛК, групповой этап. 6-й тур
9 декабря, Запорожье, стадион "Славутич-Арена"
Заря - Буде-Глимт 1:1
Голы: Егор Назарина 18 - Виталий Вернидуб 69 (аг)
Заря: Дмитрий Мацапура, Ловро Цвек, Жуниор Рейс, Дмитрий Хомченовский, Александр Гладкий (Раймонд Фримпонг 72), Виталий Вернидуб, Егор Назарина, Артём Громов (Шахаб Захеди 82), Максим Имереков, Денис Фаворов, Аллахяр Саядманеш
Будё-Глимт: Никита Хайкин, Мариус Лоде, Патрик Берг, Ола Сольбаккен, Амаль Пеллегрино (Жозе Витор Пернамбуко 65), Альфонс Сампстед, Ульрик Сальтнес, Мортен Кондрадсен, Бреде Мое, Сондре Фет (Хуго Ветлесен 46), Эрик Ботхейм
Предупреждение: Хуго Ветлесен 83

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В статье: Заря (Луганск) Будё-Глимт
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Комментарии (24)
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DesnaUA (Чернигов)
09.12.2021 в 22:24
Наконец то эти мучения закончились.У всех.Отпахали на славу)))Скоро будут фоточки с телочками с тропических островов...Ребята устали ,надо отдохнуть)))Я бы на месте руководства штрафовал бы за такое выступление в еврокубках.Касается всех клубов.
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+1
0
VAO (Луганск)
09.12.2021 в 22:06
Эх не умеют наши команды в центре поля играть. То ли не учат то ли хз. В защите умеем. В атаке умеем. В центре поля черная дыыыырищща. Что в Заре что в Шд что в ДК что в Сборной..
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0
-2
avatar
Viktor Ivanjvich
09.12.2021 в 22:10
в защите?
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+2
0
аалекс ( Крым)
09.12.2021 в 21:58
Спасибо Заре за очки, но факт остаётся фактом-даже в таком никчёмном турнире мы не тянем.
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0
0
Fishing 555 (Rivne)
09.12.2021 в 21:55
Да футбол на Україні кінчений!
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+3
-6
Arsenals (Днепр)
09.12.2021 в 22:04
Не "на",а "в" - чучело!
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+5
-1
avatar
Viktor Ivanjvich
09.12.2021 в 22:11
+1
-2
George_D (Харьков)
09.12.2021 в 22:18
В тому то й річ, що футболу нема ані на, ані під, ані в Україні. Є тільки поза...
+2
-2
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kotіgorok (Чернiгiв)
09.12.2021 в 22:34
Кац, гугл транслейт тебя снова подвел :)
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0
0
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Prideman (Lviv)
09.12.2021 в 21:52
Закінчили цей євросезон. Краще про нього не згадувати. Забити з 3 метрів у порожні ворота не можемо, а от в свої запросто.
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0
0
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alex.belogubko (одесса)
09.12.2021 в 21:51
Скрипка а не замахнуться вам на следующий год в ЛЧ -опыт колосальный в ЛЕ и ЛК надо подымать планку
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0
0
VAO (Луганск)
09.12.2021 в 22:01
Та не дай Господь им в ЛЧ еще попасть. 6 поражений 0-40 я не хочу не надо. А хотя они впр еще в отборочных сольются так что все равно)
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+1
-2
Саня Лиман (Днепр)
09.12.2021 в 22:29
Да болей за сборную ЛНР и не 3.14зди
0
0
Djibouti (Djibouti)
09.12.2021 в 22:37
0:40 ahahahahhah
0
0
avatar
IvaneZZZ (Київ)
09.12.2021 в 21:49
Їм пороблено чи що?Одни в пустые ворота не попадают, другие сами сбе забивают
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+4
0
ua valery (харьков)
09.12.2021 в 21:45
Хотелось бы лучше, но слава богу хоть так.
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0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
09.12.2021 в 21:45
Гарне "привітання" від клубів до ювілею українського футболу....
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+2
0
Djibouti (Djibouti)
09.12.2021 в 21:43
Если бы не провал Ромы с матчах с норвегами, то были отличные шансы на второе место, а так конечно тоска печаль, включил трансляцию, стадион пустой, неужели все настолько плохо, гол от Назарины шикарный. 7 очей от Зори, просто космос по сравнению с Шахтером и Динамо.
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+2
0
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Viktor Ivanjvich
09.12.2021 в 21:43
ничего не хочется писать-ЗАРЯ просто доигрывает сезон...такое чувство что просто вышли и ждут финального свистка. нет только претензий к МАЦАПУРЕ. особые претензии это к ЗАЩИТЕ как всегда. Фаворов- когда его уберут. это что то.
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0
0
KorsarK (Київ)
09.12.2021 в 21:42
Це якийсь нонсенс забили гол і все пішли в глуху защиту,зустрічають вже на своїй половині поля чужих гравців,ні мотивації ні гри в перед,рідкі контратаки і все,це біда українського футболу.
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+4
0
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djeff2015 (Запорожье)
09.12.2021 в 21:42
лучше сразу все клЮбы от Украины в Лигу Конференций. может баллов наберут хоть там.
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+2
-1
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Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
09.12.2021 в 21:41
Молодцы Зорька. Бились. Должны были выигрывать. На 60 мин был убойный шанс. Но Вернедуб зато свой супер гол забил, правда не туда. Ну норма 7 очков все же лучше чем 1и2
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+2
-5
Mexxxxx (Просяная)
09.12.2021 в 21:37
Нам не нужны тренера, нам нужны психологи. Нет, нам нужны психиатры. Чтоб в команде штук десять. И проводить целыми днями сеансы психологического исцеления. Вы ж играете на равных, та даже лучше, прижимаете этот Глимт, оказывается ничего у них такого нет, даже гол забиваете. Что случается, какого вы сразу идите в глухую оборону. Второй тайм начинаете откровенно на удержание, на отбой, никто центр поля не переходит. Для нас 1:0 это самый страшный счет, для клубов для сборной, всегда. Начинается прижимание, отбивание, удержание. Та проиграйте вы 0:7, та хрен с ним, но сыграйте хоть раз открыто, смело, терять же нечего, ну это ж не Бавария против вас играет.
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+9
0
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Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
09.12.2021 в 21:45
По поводу психологов согласен и дело не в автобусе. У игроков нет уверенности в себе. От туда и не забитый Цыганкова и забитый Вернедубом. Мы лучшие в Европе по просыранию моментов. А на 91 мин вообще топ момент, как можно бить с 3 метров по воротам что мяч даже линию ворот не пересек.
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-1


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