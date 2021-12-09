Заря - Буде-Глимт 1:1. Закончили. Забыли

"Заря" закрывала еврокубковый сезон для украинских клубов. Сезон тяжелый и во многом унизительный. Но, что символично, именно луганчане имеют статус самой успешной команды. Даже сегодняшний матч не мог обнулить их шесть очков, набранных в пяти турах. "Шахтер" и "Динамо", набрав в сумме всего три бала, тихо стоят в сторонке, шепотом говоря о борьбе за золото в УПЛ. "Заря" местами проваливалась в нынешней Лиге Конференций, но команда Скрипника, несмотря на многие проблемы, сделала хотя бы что-то. Сегодня у них был шанс достойно покинуть эту битву.

В соперниках - "Буде-Глимт". Яркий клуб, влюбивший в себя всех нейтралов после разгрома "Ромы" Моуриньо. Команда, показывающая красивый футбол и использующая магию вне волшебных заведений. Но есть небольшая проблема. Чем дальше они уезжают от полярного круга, тем слабее становятся их чары. Последний раз команда брала три очка на выезде еще в октябре, а в нынешней ЛК дважды играла вничью. Дома - практически идеальная статистика и много забитых, но вне своего стадиона дела обстоят хуже. Этим "Заря" могла воспользоваться.

Виктор Скрипник за день до игры говорил, что встреча на выходных с "Динамо" его пока не интересует, а потому в четверг он выпустит лучший состав. С одной стороны, тренер не соврал, но некоторые решения удивили. Два решения. Шахаб и Булеца не получили своего привычного места в старте, оставшись на скамейке запасных. Что тут такого? А то, что с "Динамо" оба сыграть не смогут, ибо иранцу помешает перебор желтых, а украинцу - арендное соглашение. Но в матче с "Буде-Глимт" они остались в запасе.

Несмотря на то, что луганчане играли на полях украинского стадиона, настоящими хозяевами поля они не стали. Уже с первых минут команда без особого сопротивления отдала мяч сопернику, а сама отодвинулась на свою половину, ожидая открытия зон для контратак. Все логично - "Заре" не было что доказывать, а вот "Глимт" еще имел шанс упустить первое место в квартете. Все это могло печально закончиться уже на четвертой минуте, но Ботхейм из хорошей позиции пробил точно в Мацапуру. А далее все было ровненько. А далее "Заря" повела. Гладкий заработал штрафной недалеко от владений соперника, с которого мощно пробил Назарина. Вратарь не отбил, сфера оказалась в воротах - 1:0.

Учитывая, что параллельно "Рома" легко громила софийский "ЦСКА", норвежцам нужно было ускоряться. Иначе - второе место. Вот только, куда было ускоряться, если "Заря" не особо стремилась что-то делать впереди, еще сильнее прижавшись к своим владениям. Представляете, Скрипник может быть гибким, а не делать ставку только на одну тактику. Да, "Буде-Глимт" давил, но даже один момент Громова тянул на больше звездочек, чем все, что своими силами создали гости. Однако счет таки стал равен, причем во многом сопернику помог капитан "Зари". Ветлесен бежал правым флангом, после чего не лучшим образом прострелил в штрафную. Казалось, что Вернидуб спокойно перехватит мяч, но судьба-злодейка решила иначе. Глупейшая траектория после рикошета от центрбека луганчан и печальный автогол. 1:1.

Концовка игры прошла без голов, но была не лишена веселья. "Заря" куда смелее стала бежать вперед, а норвежцы продолжали доминировать. От каждой стороны было несколько полумоментов, наиболее красочным из которых стал удар Вернидуба через себя. Кэп мог оправдаться за нелепость у своих ворот и спасти команду, но пробил точно в руки киперу соперника. На этом все. 1:1 на сегодня в последней еврокубковой игре сезона. По крайней мере, последней для украинской команды. Подводить итоги смысла нет, а вот похвалить луганчан можно. Они показали, что могут играть очень грамотно и компактно, а не случись глупого автогола, все могло завершиться совсем иначе. Но видно судьба у нас такая в этой еврокампании.

ЛК, групповой этап. 6-й тур

9 декабря, Запорожье, стадион "Славутич-Арена"

Заря - Буде-Глимт 1:1

Голы: Егор Назарина 18 - Виталий Вернидуб 69 (аг)

Заря: Дмитрий Мацапура, Ловро Цвек, Жуниор Рейс, Дмитрий Хомченовский, Александр Гладкий (Раймонд Фримпонг 72), Виталий Вернидуб, Егор Назарина, Артём Громов (Шахаб Захеди 82), Максим Имереков, Денис Фаворов, Аллахяр Саядманеш

Будё-Глимт: Никита Хайкин, Мариус Лоде, Патрик Берг, Ола Сольбаккен, Амаль Пеллегрино (Жозе Витор Пернамбуко 65), Альфонс Сампстед, Ульрик Сальтнес, Мортен Кондрадсен, Бреде Мое, Сондре Фет (Хуго Ветлесен 46), Эрик Ботхейм

Предупреждение: Хуго Ветлесен 83