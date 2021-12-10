Определились почти все участники плей-офф Лиги конференций

Напомним, что по итогам группового этапа Лиги конференций первые места сразу выходят в 1/8 финала, в то время как команды, занявшие второе место, сыграют в стыковых матчах с 3 местами группового этапа Лиги Европы.

Победители стыков уже в свою очередь выйдут на первые места групп.

Итак, по итогам группового этапа в 1/8 финала Лиги конференций вышли:

"ЛАСК"

"Гент"

"Рома"

"АЗ Алкмар"

"Фейеноорд"

"Копенгаген"

"Ренн"

"Базель"

В стыковых матчах сыграют вторые места групп ЛК и третьи места групп ЛЕ.

Из группового этапа Лиги конференций в стыки вышли:

"Маккаби"

"Партизан"

"Будё-Глимт"

"Раннерс"

"Славия Прага"

"ПАОК"

"Витесс"/Тоттенхэм"

"Карабах"

Из группового этапа Лиги Европы в стыки вышли:

"Спарта Прага"

"ПСВ"

"Лестер"

"Фенербахче"

"Марсель"

"Мидтьюлланд"

"Селтик"

"Рапид Вена"

Матч "Тоттенхэм" – "Ренн" был перенесен на неопределенное время из-за ковид-эпидемии у "шпор". В случае минимальной победы англичане вытеснят из плей-офф "Витесс" и сыграют в стыках.