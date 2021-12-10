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Определились почти все участники плей-офф Лиги конференций

Лига конференций
(1 голосов)

Ждем игру "Тоттенхэм" – "Ренн"

Определились почти все участники плей-офф Лиги конференций

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Напомним, что по итогам группового этапа Лиги конференций первые места сразу выходят в 1/8 финала, в то время как команды, занявшие второе место, сыграют в стыковых матчах с 3 местами группового этапа Лиги Европы.

Победители стыков уже в свою очередь выйдут на первые места групп.

Итак, по итогам группового этапа в 1/8 финала Лиги конференций вышли:

  • "ЛАСК"
  • "Гент"
  • "Рома"
  • "АЗ Алкмар"
  • "Фейеноорд"
  • "Копенгаген"
  • "Ренн"
  • "Базель"

В стыковых матчах сыграют вторые места групп ЛК и третьи места групп ЛЕ.

Из группового этапа Лиги конференций в стыки вышли:

  • "Маккаби"
  • "Партизан"
  • "Будё-Глимт"
  • "Раннерс"
  • "Славия Прага"
  • "ПАОК"
  • "Витесс"/Тоттенхэм"
  • "Карабах"

Из группового этапа Лиги Европы в стыки вышли:

  • "Спарта Прага"
  • "ПСВ"
  • "Лестер"
  • "Фенербахче"
  • "Марсель"
  • "Мидтьюлланд"
  • "Селтик"
  • "Рапид Вена"

Матч "Тоттенхэм" – "Ренн" был перенесен на неопределенное время из-за ковид-эпидемии у "шпор". В случае минимальной победы англичане вытеснят из плей-офф "Витесс" и сыграют в стыках.

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В статье: Марсель (Франция) Ренн Селтик (Глазго) Тоттенхэм (Лондон) ПСВ (Эйндховен) Рома (Рим) Витесс (Арнем)
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Комментарии (1)
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download1 (huyersk)
10.12.2021 в 00:37
с плей-офф не гірше ЛЄ піде, не хілий турнірчик.. Той же ЛЄ, тільки без іспанців ..
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