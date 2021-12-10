Определились почти все участники плей-офф Лиги конференций
Ждем игру "Тоттенхэм" – "Ренн"
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Напомним, что по итогам группового этапа Лиги конференций первые места сразу выходят в 1/8 финала, в то время как команды, занявшие второе место, сыграют в стыковых матчах с 3 местами группового этапа Лиги Европы.
Победители стыков уже в свою очередь выйдут на первые места групп.
Итак, по итогам группового этапа в 1/8 финала Лиги конференций вышли:
- "ЛАСК"
- "Гент"
- "Рома"
- "АЗ Алкмар"
- "Фейеноорд"
- "Копенгаген"
- "Ренн"
- "Базель"
В стыковых матчах сыграют вторые места групп ЛК и третьи места групп ЛЕ.
Из группового этапа Лиги конференций в стыки вышли:
- "Маккаби"
- "Партизан"
- "Будё-Глимт"
- "Раннерс"
- "Славия Прага"
- "ПАОК"
- "Витесс"/Тоттенхэм"
- "Карабах"
Из группового этапа Лиги Европы в стыки вышли:
- "Спарта Прага"
- "ПСВ"
- "Лестер"
- "Фенербахче"
- "Марсель"
- "Мидтьюлланд"
- "Селтик"
- "Рапид Вена"
Матч "Тоттенхэм" – "Ренн" был перенесен на неопределенное время из-за ковид-эпидемии у "шпор". В случае минимальной победы англичане вытеснят из плей-офф "Витесс" и сыграют в стыках.
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