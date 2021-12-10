"Даже Рома не смогла обыграть": Скрипник оценил матч с Буде-Глимт
Поединок в Запорожье завершился вничью
Фото: ФК Заря Луганск
Главный тренер "Зари" Виктор Скрипник прокомментировал ничью в матче с "Буде-Глимт" (1:1) в шестом туре группового этапа Лиги конференций.
"Эта команда заслуживает комплиментов за эту Лигу конференций. Мы понимали, с каким соперником встречались, и "Рома" даже не смогла обыграть "Буде-Глимт".
В этот раз мы решили играть от обороны, старались играть компактно. Сыграли вничью и есть такое чувство недосказанности, но я благодарен ребятам за работу.
Возможно, мы подсолили "Буде-Глимт", они не смогли занять первое место в группе. Мы до игры говорили, что никому подарков делать не собираемся. Мы смотрим на себя, хотим играть за свой клуб и за свою страну, что сегодня ребята и показывали, выложившись на поле на полную", - сказал Скрипник.
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