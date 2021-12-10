Роджерс – о вылете Лестера в Лигу конференций: Буду честен, я даже не знаю, что это за турнир

Главный тренер английского "Лестера" Брендан Роджерс пообщался с прессой после матча 6-го тура группового этапа Лиги Европы с "Наполи" (2:3).

Напомним, "лисы" заняли третье место в квартете и теперь сыграют в стыковых поединках третьего по значимости клубного европейского турнира (Лига конференций)

"Я скажу честно: я даже не знаю, что это за турнир. Я был сосредоточен на Лиге Европы, на том, чтобы выиграть групповой этап. Или хотя бы занять второе место. При всем уважении к турниру Лиге конференций, я не уверен, что знаком с ним. Но я обязательно все выясню".