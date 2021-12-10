Пушечный удар Назарины - претендент на звание лучшего гола тура в ЛК

Гол 24-летнего полузащитника "Зари" Егора Назарина в ворота норвежского "Буде-Глимт" (1:1) претендует на звание лучшего в заключительном туре группового этапа Лиги конференций.

Назарина мощно пробил со штрафного, отправив мяч в правый верхний угол ворот соперника.

Конкуренцию украинскому футболисту "Зари" составят забитые мячи в исполнении Риса Нельсона ("Фейеноорд"), Ивана Шранца ("Славия") и Борхи Майораля из "Ромы".

Проголосовать за лучший гол в заключительном туре группового этапа Лиги конференций можно здесь.