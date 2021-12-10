Пушечный удар Назарины - претендент на звание лучшего гола тура в ЛК
Украинец отметился зрелищным голом
Фото: ФК Заря Луганск
Гол 24-летнего полузащитника "Зари" Егора Назарина в ворота норвежского "Буде-Глимт" (1:1) претендует на звание лучшего в заключительном туре группового этапа Лиги конференций.
Назарина мощно пробил со штрафного, отправив мяч в правый верхний угол ворот соперника.
Who scored the best goal on Matchday 6? ????— UEFA Europa Conference League (@europacnfleague) December 10, 2021
A) Reiss Nelson, @Feyenoord ⚽️
B) Ivan Schranz, @slaviaofficial ⚽️
C) Borja Mayoral, @ASRomaEN ⚽️
D) Yehor Nazaryna, @FCZoryaOfficial ⚽️@Heineken | #UECLGOTW | #UECL
Конкуренцию украинскому футболисту "Зари" составят забитые мячи в исполнении Риса Нельсона ("Фейеноорд"), Ивана Шранца ("Славия") и Борхи Майораля из "Ромы".
Проголосовать за лучший гол в заключительном туре группового этапа Лиги конференций можно здесь.
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