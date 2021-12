Пушечный удар Назарины - претендент на звание лучшего гола тура в ЛК

Гол 24-летнего полузащитника "Зари" Егора Назарина в ворота норвежского "Буде-Глимт" (1:1) претендует на звание лучшего в заключительном туре группового этапа Лиги конференций.

Назарина мощно пробил со штрафного, отправив мяч в правый верхний угол ворот соперника.

Who scored the best goal on Matchday 6? ????



A) Reiss Nelson, @Feyenoord ⚽️

B) Ivan Schranz, @slaviaofficial ⚽️

C) Borja Mayoral, @ASRomaEN ⚽️

D) Yehor Nazaryna, @FCZoryaOfficial ⚽️@Heineken | #UECLGOTW | #UECL