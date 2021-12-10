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Пушечный удар Назарины - претендент на звание лучшего гола тура в ЛК

Лига конференций
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Украинец отметился зрелищным голом

Пушечный удар Назарины - претендент на звание лучшего гола тура в ЛК

Фото: ФК Заря Луганск

Новина українською

Гол 24-летнего полузащитника "Зари" Егора Назарина в ворота норвежского "Буде-Глимт" (1:1) претендует на звание лучшего в заключительном туре группового этапа Лиги конференций.

Назарина мощно пробил со штрафного, отправив мяч в правый верхний угол ворот соперника.

Конкуренцию украинскому футболисту "Зари" составят забитые мячи в исполнении Риса Нельсона ("Фейеноорд"), Ивана Шранца ("Славия") и Борхи Майораля из "Ромы".

Проголосовать за лучший гол в заключительном туре группового этапа Лиги конференций можно здесь.

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В статье: Заря (Луганск) Егор Назарина Будё-Глимт
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Источник:
УЕФА

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