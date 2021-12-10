Фантастический гол Назарины признан лучшим в 6-м туре Лиги конференций

Гол полузащитника "Зари" Егора Назарина в ворота норвежского "Буде-Глимт" (1:1) в матче 6-го тура Лиги конференций признан лучшим в турнире по итогам недели, сообщает пресс-служба УЕФА.

24-летний хавбек мощно пробил со штрафного, отправив мяч в правый верхний угол ворот соперника.

Конкуренцию украинцу составили забитые мячи в исполнении Риса Нельсона ("Фейеноорд"), Ивана Шранца ("Славия") и Борхи Майораля из "Ромы".

Напомним, "Заря" с семью очками заняла третье место и вылетела из турнира."Буде-Глимт" финишировал вторым и весной сыграет стыковые матчи с командой, занявшей третье место в группах Лиги Европы. "Рома" выиграла группу С и вышла в 1/8 финала.