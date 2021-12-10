Заря провела свой юбилейный матч в еврокубках
Заря провела свой 50-й матч на евроарене
zarya-lugansk.com
Матч 6-го тура Лиги конференций с норвежским "Буде-Глимт" (1:1), стал юбилейным для луганской команды.
Согласно статистике, это 50-й матч "
На счету "черно-белых" 16 побед, 11 ничьих и 23 поражения. 40 матчей в Лиге Европы, 6 в Лиге Конференций и 4 в Кубке Чемпионов.
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Источник:ФК Заря
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