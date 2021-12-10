Заря провела свой юбилейный матч в еврокубках

Матч 6-го тура Лиги конференций с норвежским "Буде-Глимт" (1:1), стал юбилейным для луганской команды.

Согласно статистике, это 50-й матч " Зари " в еврокубках.

На счету "черно-белых" 16 побед, 11 ничьих и 23 поражения. 40 матчей в Лиге Европы, 6 в Лиге Конференций и 4 в Кубке Чемпионов.