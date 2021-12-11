Нагорняк: Скрипник выжимает максимум из этой Зари

Главный тренер юношеской сборной Украины Сергей Нагорняк прокомментировал матч "Зари" против "Буде-Глимт" (1:1) в шестом туре группового этапа Лиги конференций, и в целом евросезон для луганцев:

“ — Если бы вышли в весну, было бы супер. Но та ситуация, которая складывалась в “Заре”, не давала большого повода для оптимизма. Сложно выдавать максимум, когда долгое время выступаешь не оптимальным составом.

— Завершить групповой раунд Лиги конференций можно было лучше?

— Наверное, да. И даже при том, что “Буде-Глимт” выглядел помощнее, шансы на победу были, но реализация у луганчан была не самая лучшая.

— Автогол Вернидуба мог бы не повлиять на исход поединка, если бы в дебюте второго тайма Громов реализовал выход один на один. Мастерство?

— Это в купе с везением. Бывает, что даже большие мастера не используют такие шикарные моменты. Хотя вполне возможно, что Громов, мог бы закрыть матч.

— В матче с “Буде-Глимт” “Заря” отошла от своей традиционной игры, но от этого ошибок в обороне, как показалось, меньше не стало. Нужны серьезные изменения?

— Уже давно говориться, что линия защиты самое слабое звено нынешней “Зари”. Опять-таки, потери хороших исполнителей просто так не проходят. Тем не менее, луганчан и их главного тренера можно похвалить. На протяжении турнира команда в каждом поединке, даже когда противник прижимал “Зарю” к воротам, старалась атаковать. Да, порой это приводило к ошибкам в защите, но то, что луганчане хотели играть в футбол, в этом им не откажешь.

— Несмотря на ничейный итог встречи, “Заря” уступила норвежцам практически по всем показателям. Так силен “Буде-Глимт” или таков наш уровень?

— Давайте вспомним, как начинался первый тайм норвежского матча. Я думал, что “Заря” без проблем увезет победу. Но “Буде-Глимт” проявил себя во всей красе. Это для них европейская сказка. Не думаю, что они стабильно будут так выступать в Европе, но то, что они сделали дома с “Ромой” (победили 6:1. —прим. ред.), поражает. По игре норвежцы были сильнее “Зари” и ЦСКА София, поэтому по праву заслужили выход в плей-офф турнира.

— Что нужно “Заре”, чтобы не только держаться на плаву в Европе, но и добиваться хороших результатов?

— Кадры решают все. Какая бы талантливая молодежь ни была, без квалифицированных опытных исполнителей не обойтись. Если в чемпионате это позволяет бороться за высокие места, то в Европе, к сожалению, нет. В той ситуации, в которой находится главный тренер, Виктор Скрипник выдает максимум”, - сказал Нагорняк.