  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига конференций
  3. Нагорняк: Скрипник выжимает максимум из этой Зари
В тренде

Нагорняк: Скрипник выжимает максимум из этой Зари

Лига конференций
(1 голосов)

Также тренер считает, что самое слабое звено команды – защита

Нагорняк: Скрипник выжимает максимум из этой Зари

zarya-lugansk.com

Новина українською

Главный тренер юношеской сборной Украины Сергей Нагорняк прокомментировал матч "Зари" против "Буде-Глимт" (1:1) в шестом туре группового этапа Лиги конференций, и в целом евросезон для луганцев:

“ — Если бы вышли в весну, было бы супер. Но та ситуация, которая складывалась в “Заре”, не давала большого повода для оптимизма. Сложно выдавать максимум, когда долгое время выступаешь не оптимальным составом.

— Завершить групповой раунд Лиги конференций можно было лучше?

— Наверное, да. И даже при том, что “Буде-Глимт” выглядел помощнее, шансы на победу были, но реализация у луганчан была не самая лучшая.

— Автогол Вернидуба мог бы не повлиять на исход поединка, если бы в дебюте второго тайма Громов реализовал выход один на один. Мастерство?

— Это в купе с везением. Бывает, что даже большие мастера не используют такие шикарные моменты. Хотя вполне возможно, что Громов, мог бы закрыть матч.

— В матче с “Буде-Глимт” “Заря” отошла от своей традиционной игры, но от этого ошибок в обороне, как показалось, меньше не стало. Нужны серьезные изменения?

— Уже давно говориться, что линия защиты самое слабое звено нынешней “Зари”. Опять-таки, потери хороших исполнителей просто так не проходят. Тем не менее, луганчан и их главного тренера можно похвалить. На протяжении турнира команда в каждом поединке, даже когда противник прижимал “Зарю” к воротам, старалась атаковать. Да, порой это приводило к ошибкам в защите, но то, что луганчане хотели играть в футбол, в этом им не откажешь.

— Несмотря на ничейный итог встречи, “Заря” уступила норвежцам практически по всем показателям. Так силен “Буде-Глимт” или таков наш уровень?

— Давайте вспомним, как начинался первый тайм норвежского матча. Я думал, что “Заря” без проблем увезет победу. Но “Буде-Глимт” проявил себя во всей красе. Это для них европейская сказка. Не думаю, что они стабильно будут так выступать в Европе, но то, что они сделали дома с “Ромой” (победили 6:1. —прим. ред.), поражает. По игре норвежцы были сильнее “Зари” и ЦСКА София, поэтому по праву заслужили выход в плей-офф турнира.

— Что нужно “Заре”, чтобы не только держаться на плаву в Европе, но и добиваться хороших результатов?

— Кадры решают все. Какая бы талантливая молодежь ни была, без квалифицированных опытных исполнителей не обойтись. Если в чемпионате это позволяет бороться за высокие места, то в Европе, к сожалению, нет. В той ситуации, в которой находится главный тренер, Виктор Скрипник выдает максимум”, - сказал Нагорняк.

Отметим, что “Заря” набрала семь очков в квартете C Лиги конференций – это рекорд луганцев во время выступлений в еврокубках.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Заря (Луганск) Сергей Нагорняк Виктор Скрипник
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Команда 1

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...