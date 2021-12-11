Техническое поражение и вылет лондонцев? Матч между Тоттенхэмом и Ренном не будет сыгран

Единственным не проведенным матчем этого сезона еврокубков является поединок между “Тоттенхэмом” и “Ренном”, который должен был состояться 9 декабря. УЕФА пыталась урегулировать перенос поединка, но обе команды не смогли найти общую дату до конца 2021 года, поэтому игра была отменена.

Судьбу матча будут решать дисциплинарные органы УЕФА, действующие согласно регламенту.

Скорее всего, шпорам будет засчитано техническое поражение, ведь “Ренн” был готов проводить встречу и не понимал, почему ее перенесли. Согласно правилам регламента в заявке должны быть 13 полевых футболистов и вратарь. Учитывая, что заболело на Covid-19 восемь игроков лондонцев, то команды должны были провести матч.

Если примут решение в пользу французского коллектива, то "Ренн" все равно останется на первом месте с 14 очками, а вот вторую позицию в квартете G займет "Витесс", у которого будет на три очка больше, чем в “Тоттенхэма”.