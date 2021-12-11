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Моуриньо поблагодарил Зарю за ничью с Буде-Глимт

Лига конференций
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Эта ничья позволила римлянам выйти с первого места

Моуриньо поблагодарил Зарю за ничью с Буде-Глимт

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер римской "Ромы" Жозе Моуринью поблагодарил луганскую "Зарю" за игру с "Буде-Глимт".

"Спасибо за вашу честность, за то, что попытались выиграть матч. Так же, как ЦСКА сделал это в матче с нами.

Это футбол, который мы все любим. Желаю вам всего наилучшего в будущем, "Заря", – так португалец отреагировал на пост луганчан в инстаграме.

"Волки" вышли с группы Лиги конференций с первого места, благодаря ничьей в этом поединке.

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В статье: Заря (Луганск) Жозе Моуриньо Рома (Рим) Будё-Глимт
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Источник:
Инстаграм "Зари"

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