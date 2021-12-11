Моуриньо поблагодарил Зарю за ничью с Буде-Глимт

Главный тренер римской "Ромы" Жозе Моуринью поблагодарил луганскую "Зарю" за игру с "Буде-Глимт".

"Спасибо за вашу честность, за то, что попытались выиграть матч. Так же, как ЦСКА сделал это в матче с нами.

Это футбол, который мы все любим. Желаю вам всего наилучшего в будущем, "Заря", – так португалец отреагировал на пост луганчан в инстаграме.