Моуриньо поблагодарил Зарю за ничью с Буде-Глимт
Эта ничья позволила римлянам выйти с первого места
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер римской "Ромы" Жозе Моуринью поблагодарил луганскую "Зарю" за игру с "Буде-Глимт".
"Спасибо за вашу честность, за то, что попытались выиграть матч. Так же, как ЦСКА сделал это в матче с нами.
Это футбол, который мы все любим. Желаю вам всего наилучшего в будущем, "Заря", – так португалец отреагировал на пост луганчан в инстаграме.
"Волки" вышли с группы Лиги конференций с первого места, благодаря ничьей в этом поединке.
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Источник:Инстаграм "Зари"
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