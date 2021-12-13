Сегодня в штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоялась жеребьёвка стыковых матчей Лиги конференций. В ней участвуют команды, которые заняли третьи места в группах Лиги Европы, а также команды, финишировавшие вторыми в группах Лиги конференций.

Клубы из одной страны не могут пересечься друг с другом. Стадия состоит из двух матчей: сеянные команды (вторые места в группах Лиги конференций) ответные встречи проведут на своём поле. Победители стыковых матчей выходят в 1/8 финала Лиги конференций, где сыграют с командами, которые выиграли группы Лиги конференций.

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Игры запланированы на 17 и 24 февраля. Финальный поединок турнира состоится 25 мая в Албании.

Судьба соперника "Рапида" - "Тоттенхэм" или "Витесс" - решится отдельным решением УЕФА.

Лига конференций: жеребьёвка стыковых матчей