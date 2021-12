Состоялась жеребьёвка стыковых матчей Лиги конференций

"Марсель"

ПСВ

"Фенербахче"

"Мидтьюланн"

"Лестер Сити"

"Селтик"

"Спарта" Прага

"Рапид" Вена

vs

vs

vs

vs

vs

vs

vs

vs

"Карабах"

"Маккаби" ТА

"Славия" Прага

ПАОК

"Раннерс"

"Буде/Глимт"

"Партизан"

"Тоттенхэм"/"Витесс"