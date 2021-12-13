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Состоялась жеребьёвка стыковых матчей Лиги конференций

Лига конференций
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(1 голосов)

Игры в феврале

Состоялась жеребьёвка стыковых матчей Лиги конференций

Фото: УЕФА / Автор неизвестен

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня в штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоялась жеребьёвка стыковых матчей Лиги конференций. В ней участвуют команды, которые заняли третьи места в группах Лиги Европы, а также команды, финишировавшие вторыми в группах Лиги конференций.

Клубы из одной страны не могут пересечься друг с другом. Стадия состоит из двух матчей: сеянные команды (вторые места в группах Лиги конференций) ответные встречи проведут на своём поле. Победители стыковых матчей выходят в 1/8 финала Лиги конференций, где сыграют с командами, которые выиграли группы Лиги конференций.

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Игры запланированы на 17 и 24 февраля. Финальный поединок турнира состоится 25 мая в Албании.

Судьба соперника "Рапида" - "Тоттенхэм" или "Витесс" - решится отдельным решением УЕФА.

Лига конференций: жеребьёвка стыковых матчей

"Марсель"
ПСВ
"Фенербахче"
"Мидтьюланн"
"Лестер Сити"
"Селтик"
"Спарта" Прага
"Рапид" Вена		 vs
vs
vs
vs
vs
vs
vs
vs		 "Карабах"
"Маккаби" ТА
"Славия" Прага
ПАОК
"Раннерс"
"Буде/Глимт"
"Партизан"
"Тоттенхэм"/"Витесс"

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В статье: Маккаби (Тель-Авив) Фенербахче (Стамбул) Партизан (Белград) Рапид (Вена) Селтик (Глазго) Спарта (Прага) Тоттенхэм (Лондон) ПСВ (Эйндховен) Марсель Витесс (Арнем) ПАОК (Салоники) Славия (Прага) Карабах (Агдам) Мидтьюлланн (Хернинг) Будё-Глимт Лестер Сити Раннерс
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Комментарии (1)
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ZNAK_VOPROSA
13.12.2021 в 15:46
Зараз грудень..а ігри аплановані на листопад
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