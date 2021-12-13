Состоялась жеребьёвка стыковых матчей Лиги конференций
Игры в феврале
Фото: УЕФА / Автор неизвестен
Сегодня в штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоялась жеребьёвка стыковых матчей Лиги конференций. В ней участвуют команды, которые заняли третьи места в группах Лиги Европы, а также команды, финишировавшие вторыми в группах Лиги конференций.
Клубы из одной страны не могут пересечься друг с другом. Стадия состоит из двух матчей: сеянные команды (вторые места в группах Лиги конференций) ответные встречи проведут на своём поле. Победители стыковых матчей выходят в 1/8 финала Лиги конференций, где сыграют с командами, которые выиграли группы Лиги конференций.
Игры запланированы на 17 и 24 февраля. Финальный поединок турнира состоится 25 мая в Албании.
Судьба соперника "Рапида" - "Тоттенхэм" или "Витесс" - решится отдельным решением УЕФА.
Лига конференций: жеребьёвка стыковых матчей
|"Марсель"
ПСВ
"Фенербахче"
"Мидтьюланн"
"Лестер Сити"
"Селтик"
"Спарта" Прага
"Рапид" Вена
|vs
vs
vs
vs
vs
vs
vs
vs
|"Карабах"
"Маккаби" ТА
"Славия" Прага
ПАОК
"Раннерс"
"Буде/Глимт"
"Партизан"
"Тоттенхэм"/"Витесс"
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