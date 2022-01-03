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Заря вошла в тройку лучших команд Лиги конференций по отборам

Лига конференций
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(1 голосов)

В шести матчах команда сделала 69 отборов

Заря вошла в тройку лучших команд Лиги конференций по отборам

zarya-lugansk.com

Новина українською

Луганская "Заря" завершила выступление в группе Лиги конференций на 3-м месте, не сумев прибиться в весеннюю часть турнира.

Однако при этом луганчане вошли в тройку лучших команд группового раунда турнира по одному показателю.

Команда Виктора Сскрипника в шести матчах сделала 69 отборов.

Больше отборов только у "Кайрата" (73) и ФК ЛАСК (71). Также в пятерку лучших команд по данному показателю вошли "Анортосис" (Кипр) и "Витесс" (Нидерланды).

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В статье: Заря (Луганск)
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Комментарии (1)
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alex 66 (Кременчук)
03.01.2022 в 21:04
Ну хоть где-то, хоть в чем -то....
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