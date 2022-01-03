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Заря вошла в тройку лучших команд Лиги конференций по отборам
В шести матчах команда сделала 69 отборов
zarya-lugansk.com
Луганская "
Однако при этом луганчане вошли в тройку лучших команд группового раунда турнира по одному показателю.
Команда Виктора Сскрипника в шести матчах сделала 69 отборов.
Больше отборов только у "Кайрата" (73) и ФК ЛАСК (71). Также в пятерку лучших команд по данному показателю вошли "Анортосис" (Кипр) и "Витесс" (Нидерланды).
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Комментарии (1)
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alex 66 (Кременчук)
03.01.2022 в 21:04
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