Заря вошла в тройку лучших команд Лиги конференций по отборам

Луганская " Заря " завершила выступление в группе Лиги конференций на 3-м месте, не сумев прибиться в весеннюю часть турнира.

Однако при этом луганчане вошли в тройку лучших команд группового раунда турнира по одному показателю.

Команда Виктора Сскрипника в шести матчах сделала 69 отборов.

Больше отборов только у "Кайрата" (73) и ФК ЛАСК (71). Также в пятерку лучших команд по данному показателю вошли "Анортосис" (Кипр) и "Витесс" (Нидерланды).