4000 километров между Буде и Тель-Авивом. Превью плей-офф Лиги конференций  

Лига конференций – турнир, к которому мы еще продолжаем привыкать. У него пока еще нет своей историй и легенд, но все происходит впервые перед на нашими глазами, и в этом тоже есть своя изюминка. Такие команды как “Витесс”, “Буде-Глимт” и “Рандерс” никогда ранее не играли в весенней части еврокубков, но переписали свою историю благодаря новому турниру УЕФА.

У Лиги конференций нет такого охвата телеаудитории, как у Лиги чемпионов, но к таким целям создатели турнира никогда и не стремились. Главная идея состояла в том, чтобы расширить футбольную географию Европы, принести еврокубки в те города, где их раньше быть не могло. В конечном итоге Лига конференций 2021/22 уже оправдала себя победой заполярного “Буде-Глимт” над “Ромой” Жозе Моуриньо 6:1.

Широкая география

В 1/8 Лиги конференций с первых мест в группах пробились “ЛАСК, “Гент”, “Рома”, “АЗ”, “Фейеноорд”, “Копенгаген”, “Ренн” и “Базель”. Восемь команд из семи разных стран. Впечатляет географическое разнообразие и в плей-офф. В матчах на вылет сыграют 16 команд из 13 федераций УЕФА. Это мало похоже на гегемонию представителей топ-5 в финальных стадиях Лиги чемпионов. Да, и в Лиге конференций есть команды из Англии и Франции, но помимо них и коллективы из Дании, Греции, Турции, Чехии, Нидерландов, Израиля, Австрии, Шотландии, Норвегии, Азербайджана и Сербии. Из 16 команд – два чемпиона и восемь вице-чемпионов. Это турнир больших расстояний – от норвежского Буде до израильского Тель-Авива более 4000 километров.

От незнания к желанию победить

После поражения “Наполи” в последнем туре группового раунде Лиги Европы Брендан Роджерс думал, что его команда вылетела из еврокубков. Но, заняв третье место, она всего лишь “понизилась” турниром ниже. “Я и не знал, что оказались в другом турнире. Постараемся сыграть в нем хорошо”, – говорил тренер “лис” в декабре.

Победитель Лиги конференций сыграет в группе следующей Лиги Европы, и поскольку через чемпионат “Лестер” пробиться в еврокубки будет крайне сложно, Роджерс поставил перед командой амбициозную цель. “Раз уж мы играем в турнире, то хотим выиграть его. Сделаем все, что в наших силах”.

В прошлом сезоне “Лестер” впервые в своей истории выиграл Кубок Англии. Трофейная комната “лис” не настолько уж и большая, и европейских кубков в ней пока нет. Первым соперником “Лестера” в плей-офф будет датский “Рандерс” – клуб, который был создан уже после того как капитан “лис” Каспер Шмейхель начал профессиональную карьеру.

Другой Буде-Глимт

“Буде-Глимт” взял по четыре очка с “Ромой” и “Зарей”, и пробился в плей-офф. Но продолжить свою еврокубковую сказку обидчику луганского клуба будет очень сложно.

Последний свой официальный матч “Буде-Глимт” провел еще в декабре, защитив свое название чемпиона Норвегии. В феврале “Буде-Глимт” играл только товарищеские матчи, в том числе и против “Динамо” Киев (1:1). Это уже нет тот “Глимт”, который побеждал “Зарю” – в зимнее межсезонье команду покинули четырех основных футболиста, есть спрос и на главного тренера Кьетиля Кнутсена – слухи связывают его с шотландским “Абердином”.

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Именно в Шотландии “Глимт” продолжит свое путешествие в Лиге Конференции, сыграв в Глазго против “Селтика”, лидера чемпионата Шотландии. Со стороны шотландского гранда – никакой недооценки. “Это все еще очень хорошая команда, – рассказывает главный тренер “Селтика” Анте Постекоглу. – их футбол просто фантастический, не только в Европе, но и в чемпионате Норвегии”.

Встретиться спустя 56 лет

“Спарта” Прага и белградский “Партизан” в последние годы находятся в тени своих столичных конкурентов “Славии” и “Црвены Звезды” соответственно, но их встреча в плей-офф – повод, чтобы вспомнить о славном прошлом этих команд. “Спарта” и “Партизан” в последний раз пересекались в еврокубках 56 лет назад. Это был четвертьфинал Кубка европейских чемпионов 1965/66. В Праге выиграла “Спарта” 4:1, но на своем поле “Партизан” смог совершить грандиозный камбэк, разгромив чехов 5:0. В полуфинале белградский клуб обыграл “Манчестер Юнайтед” (2:0, 0:1), но в финале уступил мадридскому “Реалу” 1:2.

Захави против Маккаби

Эран Захави забил 127 голов в 168 матчах за “Маккаби” Тель-Авив, трижды выигрывал чемпионат Израиля, дважды становился лучшим бомбардиром чемпионата Израиля. После пяти лет в Китае Захави вернулся в европейский футбол, но в ПСВ 34-летний бомбардир показывает меньшую результативность – всего 26 голов в 61 матчах, девять в этом сезоне.

Расписание матчей:

19:45

“Мидтьюлланн” Хернинг, Дания – “ПАОК” Салоники, Греция

“Фенербахче” Стамбул, Турция – “Славия” Прага, Чехия

“ПСВ” Эйндховен, Нидерланды – “Маккаби” Тель-Авив, Израиль

“Рапид” Вена, Австрия – “Витесс” Арнем, Нидерланды

22:00