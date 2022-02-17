ЛК. Славия с Качарабой ошеломила Фенербахче, ПАОК Луческу-младшего проиграл в Дании

Стыковой раунд Лиги конференций (1/16-я финала) – это противостояние шестнадцати команд, разделенных на восемь игровых пар. В каждой паре – по два матча (без правила выездного гола). Победители противостояний пройдут в 1/8-ю финала турнира, где присоединятся к победителям групп. Проигравшие простятся с еврокубками.

На этом этапе представлены команды, занявшие вторые места в группах Лиги конференций и третьи – в группах Лиги Европы. Результаты игр идут в Таблицу коэффициентов, но не идут в личный рейтинг клубов. Первые матчи (17.02.2022) разделены на два часовых слота: с началом в 19:45 и с началом в 22:00.

Вашему вниманию – обзор матчей, начавшихся в 19:45.

Это не был лёгкий матч для ПСВ. Соперник огрызался стандартами (в первом тайме "Маккаби" мог забить ударом со штрафного) и быстрыми выпадами, однако нидерландцы удерживали позицию силы. Команда, начинавшая сезон в Лиге чемпионов и на уровне боровшаяся в квалификации с "Бенфикой", действительно должна демонстрировать уверенность в третьесортном турнире. И вот – то, что нужно.

Следует отметить, что ПСВ был агрессивно настроен на этот матч. Гол Гакпо – сильный аргумент, но не максимум из того, чего заслуживали "фермеры". У них насобиралось 54 острые атаки, двенадцать ударов по воротам. То, что "Маккаби" проиграл минимально – это подарок для соперника.

У израильтян остаются шансы, хотя если ПСВ в гостях сыграет на своем уровне, сенсации не дождемся.

Эйндховен. Арена "Филипс"

Арбитр в поле – Гленн Ниберг (Швеция)

ПСВ (Нидерланды) – "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль) 1:0

Гол: Гакпо 7

ПСВ: Дроммель – Мвене (Рицу 46), Тезе, Филипп Макс, Мауро Жуниор – Веерман, Гетце, Гутьеррес – Мадуэке (Вертессен 61), Захави (Брума 87), Гакпо

"Маккаби": Перец – Жералдеш, Идан, Матан (Давидадзе 88), Саборит – Леон Глазер (Голаса 73) – Шамир (Йейни 63), Битон (Бен-Хаим II 73), Каниховский – Йованович (Кувас 63), Перица

Предупреждения: Тезе 27, Мауро Жуниор 74 – Леон Глазер 37, Йейни 89

"Фенербахче" усиленно ищет тренера и старается хоть как-то реорганизовать дела в клубе. Неудивительно, ведь кризис глубоко накрыл "канареек". Сегодняшний матч против "Славии" – яркое тому подтверждение.

Вроде бы и мастера в составе "Фенербахче" есть, - Хосе Соса, Пелкас, Валенсия, - а игры нет. Первый тайм оказался очень пресным, но чехам удалось выжать из него максимум. Траоре из центра штрафной площади беспрепятственно пробил по незащищенным воротам после того, как мяч отскочил от штанги. Перед тем у чехов был еще один хороший момент, поэтому преимущество закономерное.

В начале второго тайма туркам удалось взять игру под свой контроль и даже забить. Но праздник на трибунах длился недолго. Максимально легко "Славия" не только восстановила преимущество, но и ушла в отрыв. Правда, приходится говорить о характере турецких игроков – Кадыоглу сократил отставание до минимума.

Учитывая отсутствие правила выездного гола, ситуация для "Фенербахче" вполне рабочая. Но ведь игру срочно нужно улучшать. Того, что показали "канарейки" сегодня, в Чехии не хватит.

Стамбул. "Шукрю Шарачоглу"

Арбитр в поле – Маурицио Мариани (Италия)

"Фенербахче" (Турция) – "Славия" (Чехия) 2:3

Голы: Пелкас 58, Кадыоглу 83 – Траоре 45, Дорли 62, Лингр 64

"Фенербахче": Баиндир – Сангаре, Ким (Тиссеран 46), Солои, Кадыоглу – Мерт Хакан (Туфан 59), Хосе Соса – Осави-Самуэль, Зайц (Гюллер 75), Пелкас (Бериша 88) – Валенсия (Дурсун 7)

"Славия": Мандус – Оуса, Холеш, Качараба – Балута, Траоре (Самек 75), Шевчик, Плавшич (Лингр 46), Дорли (Тецл 80) – Сор (Горски 80), Олайинка

Предупреждения: Зайц 7, Солои 61 – Дорли 52

Главный тренер ПАОКа Разван Луческу празднует сегодня День рождения, но в подарок от команды, очевидно, он получит галстук. По крайней мере, результатом порадовать ПАОК не смог, хотя и не были моменты. На мокром от дождя поле Живкович мог забивать до перерыва, но вперед вышел "Мидтьюллан". Отличная длинная передача Эвандера нашла Андерссона, а тот без проблем пробил в угол.

Во втором тайме датчане мастерски "засушили" игру. Они не хотели идти вперед, а ПАОК не мог. Хотя Шарлес на компенсированных минутах умудрился выйти на хорошую ударную позицию и всколыхнуть каркас. Было бы совсем круто для "Мидтьюлланна", хотя и так неплохо. Отыграли на "ноль" – для них это главное. Кстати, одним из лучших в защите был этнический украинец Эрик Святченко.

Но ПАОК дома попытается перевернуть все с ног на голову.

Гернинг. МСН Аrena

Арбитр в поле – Крэйг Поусон (Англия)

"Мидтьюлланн" (Дания) – ПАОК (Греция) 1:0

Гол: Андерссон 20

"Мидтьюлланн": Олафссон – Дальсгард, Святченко, Жуниньо – Андерссон, Нвадике, Эвандер (Майер 59), Лангберг Дюр (Паулиньо 59) – Исаксен (Шарлес 69), Брумадо (Линн 69) – Систо (Маррони 82)

ПАОК: Пасхалакис – Лирацис, Игнасон, Креспо, Сидклей (Эль-Каддури 79) – Цингарас, Шваб (Виеринья 69) – Живкович, Аугусто (Соареш 79), Митрице (Биссесвар 46) – Акпом (Чолам 84)

Предупреждения: Нвадике 73 – Шваб 41, Митрице 37, Креспо 90+4

"Рапид" действовал очень агрессивно и с направлением на чужие ворота. Мяч не очень часто оказывался в ногах австрийских футболистов, однако во время своего владения хозяева делали все четко. Девять ударов при 38 процентов владения мячом (в первом тайме) – классика контратакующей игры. А главное, что такой стиль приносил дивиденды команде, не пустившей в группу Лиги Европы "Зарю". Уже на первой минуте забил Дрейф, чуть позже второй мяч добавил Грюлль. "Витесс", не без загвоздки вышедший из сложной группы (техническое поражение было присвоено "Тоттенхэму" по итогу одного из туров), не ожидал такой резкости.

Правда, во втором тайме из-за удаления Стойковича стало полегче – гости даже отыграли один мяч усилиями Лоиса Опенда, известного также по выступлениям в "Брюгге". Он же мог вообще спасти для "Витесса" ничью, но и минимальное поражение – это хлеб. В гостях "Рапид" играет гораздо хуже, чем дома. И об этом подопечным Томаса Леча известно.

Вена. "Альянс Стедиум"

Арбитр в поле – Донатас Румшас (Литва)

"Рапид" (Австрия) – "Витесс" (Нидерланды) 2:1

Голы: Дрейф 1, Грюлль 15 – Опенда 74

"Рапид": Гартлер – Стойкович, Аиву, Моорманн (Виммер 61), Ойер – Граховац (Гирфилд 83), Демир (Фунтас 61), Любичич – Китагава (Аразе 69), Дрейф (Петрович 68), Грюлль

"Витесс": Хоувен – Духи, Ороц, Расмуссен – Тронстад – Даса, Гбоо (Фредериксен 55), Домджони, Виттек – Опенда, Грбич (Бейтинк 86)

Предупреждения: Граховац 8, Аиву 29, Демир 37, Стойкович 42, Гартлер 85, Грюлль 90+1 - Тронстад 5, Духи 59, Ороц 64, Стойкович 65, Опенда 89

Удаление: Стойкович 65 (две желтые)

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