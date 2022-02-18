Лига конференций - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Статистический портал высоко оценил игру Качарабы в Лиге Конференций
Украинский защитник провел на поле все 90 минут
Фото: fenerbahce.org
В рамках 1/16 финала Лиги Конференций чешская "Славия" на выезде обыграла турецкий "Фенербахче" (3:2).
В стартовом составе гостей на этот поединок вышел украинский защитник Тарас Качараба, который отыграл всю встречу. За время, проведенное на поле, украинец 78 раз коснулся к мячу, сделал 56 точных пасов (точность 86 %), сделал один ключевой пас, совершил 2 обводки, совершил 1 вынос, 3 перехвата и 4 отбора. Также он выиграл 6 единоборств из 7.
Статистический портал SofaScore оценил действия Тараса в 7.3 балла - это вторая оценка среди игроков основы чешской "Славии". В этом сезоне Качараба сыграл 23 матча во всех турнирах, забил 1 гол и выполнил 1 ассист.
Добавим, что еще один украинец Максим Таловеров провел матч на лавке запасных.
Популярное сейчас
- Григорчук назвал свою тройку лучших футболистов Украины
- Ничья Барселоны с Наполи, победа Динамо, заявление Ярославского. Главные новости за 17 февраля
- Таблица коэффициентов УЕФА. Сербия, Шотландия, Австрия наращивают отрыв от Украины
- Вернидуб стоит на своем. Шериф – Брага 2:0. Видео голов и обзор матча.
- Месси отписался в инстаграме от горячей аргентинской красотки - девушка в шоке и просит вернуться. ФОТО
- Красотка дня. Роскошная девушка лидера обороны мадридского Реала. ФОТО