Статистический портал высоко оценил игру Качарабы в Лиге Конференций

В рамках 1/16 финала Лиги Конференций чешская "Славия" на выезде обыграла турецкий "Фенербахче" (3:2).

В стартовом составе гостей на этот поединок вышел украинский защитник Тарас Качараба, который отыграл всю встречу. За время, проведенное на поле, украинец 78 раз коснулся к мячу, сделал 56 точных пасов (точность 86 %), сделал один ключевой пас, совершил 2 обводки, совершил 1 вынос, 3 перехвата и 4 отбора. Также он выиграл 6 единоборств из 7.

Статистический портал SofaScore оценил действия Тараса в 7.3 балла - это вторая оценка среди игроков основы чешской "Славии". В этом сезоне Качараба сыграл 23 матча во всех турнирах, забил 1 гол и выполнил 1 ассист.

Добавим, что еще один украинец Максим Таловеров провел матч на лавке запасных.