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ЛК. Славия результативно переиграла Фенербахче, Витесс выбил Рапид
ПАОК и Мидтьюланн играют овертайм
Фото - twitter.com/slavia_eng/автор - невідомий
Лига конференций, плей-офф, ответные матчи
"ПАОК" Греция – "Мидтьюланн" Дания 2:1 (первый матч 0:1, продожается овертайм)
Голы: Живкович 20, Виеринья 26 – Хег 80
"Славия" Прага, Чехия – "Фенербахче" Стамбул, Турция 3:2 (первый матч 3:2)
Голы: Шранц 19, Сор 27, Сор 63 – Йандаш 39, Бериша 90
"Витесс" Нидерланды – "Рапид" Вена, Австрия 2:0 (первый матч 1:2)
Голы: Грбич 3, Беро 19
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