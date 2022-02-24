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ЛК. Славия результативно переиграла Фенербахче, Витесс выбил Рапид 

Лига конференций
(1 голосов)

ПАОК  и Мидтьюланн играют овертайм 

ЛК. Славия результативно переиграла Фенербахче, Витесс выбил Рапид 

Фото - twitter.com/slavia_eng/автор - невідомий

Новина українською

Лига конференций, плей-офф, ответные матчи

"ПАОК" Греция – "Мидтьюланн" Дания 2:1 (первый матч 0:1, продожается овертайм)

Голы: Живкович 20, Виеринья 26 – Хег 80

"Славия" Прага, Чехия – "Фенербахче" Стамбул, Турция 3:2 (первый матч 3:2)

Голы: Шранц 19, Сор 27, Сор 63 – Йандаш 39, Бериша 90

"Витесс" Нидерланды – "Рапид" Вена, Австрия 2:0 (первый матч 1:2)

Голы: Грбич 3, Беро 19

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В статье: Фенербахче (Стамбул) Рапид (Вена) Витесс (Арнем) ПАОК (Салоники) Славия (Прага) Мидтьюлланн (Хернинг) Лига конференций
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