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ЛК. Буде-Глимт повторно шокировал Селтик, Партизан прошёл Спарту
И снова сенсации
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Лига Конференций, плей-офф
Стыковые матчи, вторые игры
Аспмюра, Буде
Буде-Глимт – Селтик 2:0 (общий счёт 5:1)
Голы: Сольбакен (9), Ветлесен (69)
Райок Митич, Белград
Партизан – Спарта Прага 2:1 (общий счёт 3:1)
Голы: Рикарду (7, 24) – Гложек (85)
Удаление: Рикарду (66)
Тофик Бахрамов, Баку
Карабах – Олимпик Марсель 0:3 (общий счёт 1:6)
Голы: Гуэй (12), Гендузи (77), де ла Фуэнте (90+2)
Блумфилд, Тель-Авив
Маккаби Тель-Авив – ПСВ 1:1 (общий счёт 1:2)
Голы: Саборит (90+1) – Вертессен (85)
Раннерс, Раннерс
Раннерс – Лестер 1:3 (общий счёт – 2:7)
Голы: Оддей (84) – Барнс (2), Мэддисон (70, 74)
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