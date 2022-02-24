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ЛК. Буде-Глимт повторно шокировал Селтик, Партизан прошёл Спарту

Лига конференций
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И снова сенсации

ЛК. Буде-Глимт повторно шокировал Селтик, Партизан прошёл Спарту

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Лига Конференций, плей-офф

Стыковые матчи, вторые игры

Аспмюра, Буде

Буде-Глимт – Селтик 2:0 (общий счёт 5:1)

Голы: Сольбакен (9), Ветлесен (69)

Райок Митич, Белград

Партизан – Спарта Прага 2:1 (общий счёт 3:1)

Голы: Рикарду (7, 24) – Гложек (85)

Удаление: Рикарду (66)

Тофик Бахрамов, Баку

Карабах – Олимпик Марсель 0:3 (общий счёт 1:6)

Голы: Гуэй (12), Гендузи (77), де ла Фуэнте (90+2)

Блумфилд, Тель-Авив

Маккаби Тель-Авив – ПСВ 1:1 (общий счёт 1:2)

Голы: Саборит (90+1) – Вертессен (85)

Раннерс, Раннерс

Раннерс – Лестер 1:3 (общий счёт – 2:7)

Голы: Оддей (84) – Барнс (2), Мэддисон (70, 74)

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