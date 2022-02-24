ЛК. Буде-Глимт повторно шокировал Селтик, Партизан прошёл Спарту

Лига Конференций, плей-офф

Стыковые матчи, вторые игры

Аспмюра, Буде

Буде-Глимт – Селтик 2:0 (общий счёт 5:1)

Голы: Сольбакен (9), Ветлесен (69)

"Буде-Глимт" не перестаёт удивлять. На групповом этапе норвежцы задели эго самого Жозе Моуриньо, обыграв его "Рому". Не меньшей сенсацией стала и победа в Глазго в первом стыковом матче плей-офф. На этом "Буде-Глимт" не остановился и снова уверенно обыграл "Селтик", снова с разницей в два мяча. Сольбаккен быстро остудил надежды гостей на камбек голом на 9-й минуте, а во второй половине Ветлесен поставил точку. В итоге убедительные 5:1.

Райок Митич, Белград

Партизан – Спарта Прага 2:1 (общий счёт 3:1)

Голы: Рикарду (7, 24) – Гложек (85)

Удаление: Рикарду (66)

"Партизан" тоже повторно переиграл фаворита, сделав сенсацию не такой уж сенсацией. Фееричную игру выдал нападающий хозяев Рикарду. Сначала оформил дубль в дебютные полчаса, а затем оставил команду в меньшинстве на последние 30 минут. Но пражский клуб не сумел этим воспользоваться – как мы знаем из уроков истории, спартанцы привыкли к численному меньшинству, но никак не наоборот.

Тофик Бахрамов, Баку

Карабах – Олимпик Марсель 0:3 (общий счёт 1:6)

Голы: Гуэй (12), Гендузи (77), де ла Фуэнте (90+2)

Хорхе Сампаоли с полной серьёзностью отнёсся и к ответной игре с "Карабахом", несмотря на убедительный перевес по итогам первой встречи. Против Пайета, Гендузи, Камара и Ронжье у хозяев не было никаких шансов – отсюда и разгром 0:3. Гуэй быстро разрушил надежды хозяев, а под конец их добили Гендузи и де ла Фуэнте.

Блумфилд, Тель-Авив

Маккаби Тель-Авив – ПСВ 1:1 (общий счёт 1:2)

Голы: Саборит (90+1) – Вертессен (85)

"ПСВ" здорово помучался в Тель-Авиве. После минимального перевеса, добытого в Нидерландах, команда Рожера Шмидта мучалась аж до 85-й минуте, когда Вертессен обезопасил результат для гостей голом головой. Саборит заставил "ПСВ" немного понервничать мячом в компенсированное время, но на большее "Маккаби" не хватило.

Раннерс, Раннерс

Раннерс – Лестер 1:3 (общий счёт – 2:7)

Голы: Оддей (84) – Барнс (2), Мэддисон (70, 74)

А вот кому было просто, так это "Лестеру". "Лисы" уверенно разобрались с "Раннерс" в своём логове, а затем повторили сценарий и в Дании. Барнс открыл счёт в самом дебюте встречи, а за 20 минут до финального свистка Мэддисон разразился дублем. "Раннерс" снова хватило только на гол престижа.