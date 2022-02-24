Пражская Славия выступила в поддержку Украины. Тарас Качараба получил капитанскую повязку

Пражская "Славия" вышла на матч против "Фенербахче" в рамках первого раунда плей-офф Лиги Конференций в футболках с надписью: "Мы стоим вместе с Украиной".

Символично, что чешскую команду в качестве капитана вывел украинский легионер Тарас Качараба.

We stand with Ukraine! pic.twitter.com/aTt9ewX8GC — SK Slavia Praha (@slaviaofficial) February 24, 2022

Напомним, 24 февраля россия вероломно напала на Украину, нанеся ракетные удары по многим городам страны, в том числе и по Киеву. В настоящее время российские войска вторглись на территорию Украины с Севера, Юга и Востока. Вооруженные силы Украины дают ожесточенный отпор, противник несет значительные потери.