Стали известны все участники 1/8 финала Лиги Конференций

Вчера, 24 февраля, прошли ответные матчи 1/16 финала Лиги Конференций. Определились все участники следующего раунда турнира.

В жеребьевке примут участие 16 команд: восемь обладателей первых мест на групповом этапе Лиги конференций УЕФА (сеяные) и восемь победителей стыковых матчей Лиги конференций УЕФА (несеяные).

Сеяные: "Алкмаар", "Базель", "Гент", "Копенгаген", ﻿ЛАСК, "Ренн", "Рома", "Фейеноорд".

Несеяные: "Буде-Глимт", "Витесс", "Лестер", "Олимпик", ПАОК, "Партизан", ПСВ, "Славия" Прага.

Представители одной национальной ассоциации в 1/8 финала встретиться не могут. Отметим, что жеребьевка 1/8 финала Лиги Конференций состоится уже сегодня, 25 февраля. Первые матчи следующего раунда состоятся 10 марта, а ответные – 17-го числа. Начало – в 12:00 по киевскому времени.