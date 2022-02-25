Лига конференций - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Стали известны все участники 1/8 финала Лиги Конференций
Тоже расскажем, когда жеребьевка
Getty Images / Global Images Ukraine
Вчера, 24 февраля, прошли ответные матчи 1/16 финала Лиги Конференций. Определились все участники следующего раунда турнира.
В жеребьевке примут участие 16 команд: восемь обладателей первых мест на групповом этапе Лиги конференций УЕФА (сеяные) и восемь победителей стыковых матчей Лиги конференций УЕФА (несеяные).
Сеяные: "Алкмаар", "Базель", "Гент", "Копенгаген", ЛАСК, "Ренн", "Рома", "Фейеноорд".
Несеяные: "Буде-Глимт", "Витесс", "Лестер", "Олимпик", ПАОК, "Партизан", ПСВ, "Славия" Прага.
Представители одной национальной ассоциации в 1/8 финала встретиться не могут. Отметим, что жеребьевка 1/8 финала Лиги Конференций состоится уже сегодня, 25 февраля. Первые матчи следующего раунда состоятся 10 марта, а ответные – 17-го числа. Начало – в 12:00 по киевскому времени.
Популярное сейчас
- Враг снова нанес ракетный удар по Киеву. Украинская ПВО сбила несколько объектов
- Усик наконец-то записал обращение. Просит остановить войну всем вместе
- ВРУ: Гостомель полностью под контролем украинской армии
- "Готовы протянуть руку украинскому народу". УЕФА рассмотрит вопрос об исключении клубов из-за поребрика из еврокубков
- Роналду предпринимает попытки не допустить публикаций показаний по закрытому делу об изнасиловании
- "Такой Седан и с прицепом можно взять". Жена Зинченко пришла на популярное YouTube-шоу Подкаты