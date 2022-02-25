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Соперники для Безуса и Качарабы. Стали известны все пары 1/8 финала ЛК
Результаты жеребьевки
Фото: uefa.com
Сегодня, 25 февраля в штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги конференций. Определились все участники следующего раунда турнира.
В жеребьевке приняли участие 16 команд: восемь обладателей первых мест на групповом этапе Лиги конференций УЕФА (сеяные) и восемь победителей стыковых матчей Лиги конференций УЕФА (несеяные).
- "Олимпик" Марсель - "Базель"
- Лестер" Сити - "Ренн"
- ПАОК - "Гент"
- "Витесс" - "Рома"
- ПСВ - "Копенгаген"
- "Славия" Прага - ЛАСК
- "Буде-Глимт" - "Алкмаар"
- "Фейеноорд" - "Партизан"
Первые матчи следующего раунда запланированы на 10 марта, а ответные – 17-го числа. Победители 1/8 финала продолжат борьбу в четвертьфинале.
Напомним, что украинский полузащитник Роман Безус выступает за бельгийский "Гент", и еще двое украинцев - Тарас Качараба и Максим Таловеров защищают цвета пражской "Славии".
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