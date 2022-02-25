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Соперники для Безуса и Качарабы. Стали известны все пары 1/8 финала ЛК

Лига конференций
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Результаты жеребьевки

Соперники для Безуса и Качарабы. Стали известны все пары 1/8 финала ЛК

Фото: uefa.com

Новина українською

Сегодня, 25 февраля в штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги конференций. Определились все участники следующего раунда турнира.

В жеребьевке приняли участие 16 команд: восемь обладателей первых мест на групповом этапе Лиги конференций УЕФА (сеяные) и восемь победителей стыковых матчей Лиги конференций УЕФА (несеяные).

  • "Олимпик" Марсель - "Базель"
  • Лестер" Сити - "Ренн"
  • ПАОК - "Гент"
  • "Витесс" - "Рома"
  • ПСВ - "Копенгаген"
  • "Славия" Прага - ЛАСК
  • "Буде-Глимт" - "Алкмаар"
  • "Фейеноорд" - "Партизан"

Первые матчи следующего раунда запланированы на 10 марта, а ответные – 17-го числа. Победители 1/8 финала продолжат борьбу в четвертьфинале.

Напомним, что украинский полузащитник Роман Безус выступает за бельгийский "Гент", и еще двое украинцев - Тарас Качараба и Максим Таловеров защищают цвета пражской "Славии".

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В статье: УЕФА Лига конференций
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Источник:
УЕФА

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