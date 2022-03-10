ЛК. Уверенные победы Фейеноорда и Славии, Оливейра зажигает за Рому

Лига конференций, 1/8 финала. 1-й матч

Белград, Райко Митич

Партизан – Фейеноорд 2:5

Голы: Натхо (13), Йович (46) – Торнстра (20, 77), Дессерс (51), Гертрюйда (64), Синистерра (71)

"Партизан" ударно стартовал в каждом из таймов, выходя вперёд сначала усилиями Натхо, а затем и Йовича. Казалось, что белградцы могут осуществить очередную сенсацию, или по крайней мере навязать борьбу фавориту. Но на деле сербы лишь разозлили "Фейеноорд". В середине второй половины роттердамцы просто растерзали соперников, не только быстро восстановив равновесие, но и успев довести счёт до разгромного за какие-то 25 минут. Похоже, вторая игра будет простой формальностью.

Прага, Эден Арена

Славия – ЛАСК 4:1

Голы: Сор (4, 29), Олайинка (82), Траоре (85) – Балич (67)

Матч "Славии" и "ЛАСКа" обещал стать результативным. Главная прессинг-машина восточной Европы против представителя австрийской Бундеслиги – много динамики, переходов и моментов. Так и случилось, только вот гостям не удалось навязать реальной борьбы – недаром они идут во второй половине своего чемпионата, в то время как пражская команда лидирует в Чехии и идёт на длинной победной серии.

Форвард Ира Сор оформил дубль в первые полчаса. Хусейну Балич удалось вернуть интригу в матче в середине второй половины, но концовку "ЛАСК" откровенно провалил – Олайинка и Траоре забили в последние 10 минут и оформили разгром. Команда Индржиха Трпишовски тоже одной ногой в четвертьфинале.

Арнем, Гелредом

Витесс – Рома 0:1

Гол: Оливейра (45+1)

Удаление: Оливейра (78)

"Рома" добыла натужную победу над "Витессом". Третья победа "волков" кряду во всех турнирах с идентичным счётом 1:0 – Жозе Моуриньо образца середины "нулевых" снова в студии, и даже здесь его команда действовала вторым номером. Хотя столь скромного соперника можно было бить и уверенней.

Победу римлянам принёс зимний новичок команды Сержиу Оливейра. Португальский хавбек забил свой третий гол за "волков", а на финише заработал удаление и заставил своих понервничать. Но "Рома" всё же удержала перевес.

Салоники, Тумба

ПАОК – Гент 1:0

Гол: Куртич (58)

Все сегодня решили не соглашаться на мировую, и "ПАОК" с "Гентом" также поддержали бескомпромиссный тренд игрового дня. Хотя тут-то футбол был весьма закрытым, и нули никого бы не удивили. Тем не менее, грекам всё же удалось забрать домашнюю победу благодаря единственному голу Ясмина Куртича во втором тайме. В ответной игре ждём боя повеселее: по 2 удара в створ – это не сильно задорно.