ЛК. Лестер и Марсель идут дальше, Буде-Глимт сотворил очередную сенсацию

Лига конференций УЕФА

1/8 финала. Ответные матчи

Ренн, "Роазон Парк"

"Ренн" – "Лестер" 2:1 (общий счёт – 2:3)

Гол: Бурижо (8), Тэ (75) – Фофана (51)

В центральном матче игрового дня в Лиге конференций "Ренн" пытался совершить камбек против "Лестера". Отыграть дефицит в два мяча по итогам первой встречи оказался неподъемной задачей для команды Бруно Женезьо, хотя они очень старались.

Бурижо подарил хозяевам надежду на 8-й минуте, завершив шикарную комбинацию "красно-чёрных". Французский вундеркинд Уэсли Фофана забил в ответ со стандарта на старте второй половины. Затем Фларьен Тэ вновь возобновил интригу после выхода на замену, но на большее хозяев не хватило. Дружина Брендана Роджерса идёт дальше.

Копенгаген, "Паркен"

"Копенгаген" – "ПСВ" 0:4 (общий счёт – 4:8)

Голы: Захави (10, 79), Гётце (38), Мадуэке (90+1)

Самый безумный матч дня выдался в Копенгагене. После бодрых 4:4 в первой встрече "ПСВ" вновь забил четырежды и в гостях. А вот датчанам неожиданно не удалось ничем ответить. Один представитель Нидерландов в 1/4 уже есть.

Эйндховен все свои голы забивал сегодня после быстрых вертикальных атак – визитной карточки Рожера Шмидта. Захави к мячу в первой игре добавил дубль на "Паркене", ещё по разу отличились Марио Гётце и Нони Мадуэке. "Копенгаген" был бессилен – один удар в створ за 90 минут.

Базель, "Санкт-Якоб Парк"

"Базель" – "Марсель" 1:2 (общий счёт – 2:4)

Голы: Ндойе (62) – Ундер (74), Ронжье (90+3)

"Марсель" серьёзно помучался в Швейцарии, но всё же свою путёвку в 1/4 тоже забрал. Ндойе неожиданно возобновил паритет по сумме двух встреч на 62-й минуте. Это случилось после того, как Амин Арит нереализовал пенальти в первом тайме. По классике в последние 15 минут "провансальцев" выручила пушка Дженгиза Ундера – такое мы увидели далеко не впервые в этом сезоне. Ронжье нанёс контрольный в компенсированное время после остроумного розыгрыша аута. Дважды по 1:2.

Алкмаар, "АЗ-Стадион"

"АЗ" – "Будё-Глимт" 2:2 (основное время – 2:1)

(общий счёт – 3:4)

Голы: Павлидис (18, 30) – Пеллегрино (25), Сампстед (105)

"Будё-Глимт" продолжает свой сенсационный путь в Лиге конференций. На групповом этапе норвежцы обыграли "Рому" самого Жозе Моуриньо и оставили "Зарю" позади себя. Затем дважды был повержен "Селтик", после чего команда Кьетиля Кнусена расправилась ещё и с "АЗ" в супердраматичном ответном матче.

Усилиями Вангелиса Павлидиса Алмаар к перерыву наверстал упущенное в первой встрече. Грек оформил дубль, но между ними "АЗ" допустил ужасный провал у своих ворот, позволив Амалю Пеллегрино снова пробить Виндаля-Йенсена. Следующие 45 минут обе команды боялись упустить равенство, поэтому предсказуемо ушли на экстра-тайм.

В дополнительное время "Будё-Глимт" всё же дожал. Альфонс Сампстед аккурат перед вторым перерывом замкнул прострел Ветлесена, и в итоге вывел свою команду в 1/4.