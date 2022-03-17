ЛК. Рома вымучивает место в четвертьфинале

Лига Конференций. 1/8 финала. Ответный матч

Рим. "Стадио Олимпико"

"Рома" - "Витесс" 1:1 (первый матч - 1:0)

Голы: Абрахам 90 - Виттек 62

"Рома": Патрисиу, Смоллинг, Ибаньес, Кумбулла, Мейтленд-Найлс (Эль-Шаарави 66), Мхитарян, Верету (Кристанте 66), Винья (Карсдорп 66), Лоренцо Пеллегрини (Бове 90+2), Дзаньоло (Афена-Гьян 79), Абрахам

"Витесс": Хувен, Расмуссен, Духи, Тронстад, Даса, Домджони (Баден 90), Базур (Бюйтинк 90), Хюйсман (Гбохо 60), Виттек, Опенда, Грбич

Предупреждения: Ибаньес 18, Дзаньоло 72, Эль-Шаарави 90 - Грбич 42, Расмуссен 58

Жозе Моуриньо заявляет, что любой трофей изменяет мышление и саму судьбу клуба, приносит веру в себя и в умение побеждать и потому явно важнее выхода в Лигу Чемпионов. ЛЧ "Роме" вряд ли светит, и потому было ясно, что он поставит на Лигу Конференций. Даже заявил, что не хочет и слышать о дерби против "Лацио" в воскресенье в лиге. Впрочем, на самом деле римляне играли слишком сонно, на удержание 1:0, добытого в Арнеме. Из-за чего и пришлось нервничать до 90-ой минуты.

В Арнеме "Витесс" владел мячом 62 процента времени, здесь - 63. Правда, там нанес примерно в два раза больше ударов по воротам, а здесь - в два раза меньше. Хотя в любом случае ответный матч был крайне низкого уровня. Между командами, которым не место даже в Лиге Европы. "Рома" начала неплохим давлением, опасными угловыми и "кроссами". Но даже в створ ворот не попадала. "Витесс" попал ударом метров с 35-ти. Большую часть матча команды играли крайне медленно и неуклюже.

Интереснее стало лишь после неожиданного классного удара Виттека слета издали. "Рома" ответила ударом Кристанте в упор во вратаря, на это уже ответил Грбич прорывом и чуть неточным ударом низом. Обе команды заиграли быстро и нацеленно на ворота. И здесь счастливый билет вытащили итальянцы. Эль-Шаарави перевел слева направо, Карсдорп (оба вышли на замену), вернул в центр и Абрахам, лучший бомбардир турнира, забил свой седьмой мяч с метра.

Очередное плохое выступление "Ромы". По игре, если сложить оба матча, она заслужила вылететь. В целом во всех турнирах в пятом матче подряд забила не более одного мяча. Но она по крайней мере борется. Вытащила в добавленное время ничьи против "Сассуоло" и "Удинезе" и победу над "Специей", вытащила ничью с "Вероной", вернувшись с 0:2 на 84-ой минуте. А теперь и такая ничья. Характер на таких стадиях нужен прежде всего.