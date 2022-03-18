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Лига конференций - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Стали известны все участники 1/4 финала Лиги конференций

Лига конференций
(1 голосов)

Турнир становится все интереснее

Стали известны все участники 1/4 финала Лиги конференций

Фото: uefa.com

Новина українською

Все матчи 1/8 финала Лиги конференций были сыграны, определились участники 1/4 . "Будё-Глимт" не останавливается на погроме в группе и выбивает "АЗ" из турнира.

Полный список участников 1/4 выглядит следующим образом:

  • "Будё-Глимт";
  • "Марсель";
  • "ПСВ";
  • "Лестер";
  • "Паок";
  • "Славия";
  • "Рома";
  • "Фейеноорд".

Жеребьевка 1/4 и 1/2 финала Лиги конференций пройдет уже в пятницу 18 марта. Сами матчи будут сыграны 7, 14, 28 апреля и 5 мая. Первый финал турнира состоится 25 мая.

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В статье: Лига конференций
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Источник:
uefa.com

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