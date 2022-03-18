Лига конференций
Лига конференций - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Стали известны все участники 1/4 финала Лиги конференций
Турнир становится все интереснее
Фото: uefa.com
Все матчи 1/8 финала Лиги конференций были сыграны, определились участники 1/4 . "Будё-Глимт" не останавливается на погроме в группе и выбивает "АЗ" из турнира.
Полный список участников 1/4 выглядит следующим образом:
- "Будё-Глимт";
- "Марсель";
- "ПСВ";
- "Лестер";
- "Паок";
- "Славия";
- "Рома";
- "Фейеноорд".
Жеребьевка 1/4 и 1/2 финала Лиги конференций пройдет уже в пятницу 18 марта. Сами матчи будут сыграны 7, 14, 28 апреля и 5 мая. Первый финал турнира состоится 25 мая.
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Источник:uefa.com
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