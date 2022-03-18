Стали известны все участники 1/4 финала Лиги конференций

Все матчи 1/8 финала Лиги конференций были сыграны, определились участники 1/4 . "Будё-Глимт" не останавливается на погроме в группе и выбивает "АЗ" из турнира.

Полный список участников 1/4 выглядит следующим образом:

"Будё-Глимт";

"Марсель";

"ПСВ";

"Лестер";

"Паок";

"Славия";

"Рома";

"Фейеноорд".

Жеребьевка 1/4 и 1/2 финала Лиги конференций пройдет уже в пятницу 18 марта. Сами матчи будут сыграны 7, 14, 28 апреля и 5 мая. Первый финал турнира состоится 25 мая.